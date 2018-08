Arrebata Paint My Pilot la victoria

Paint My Pilot, de Double A Ranch Inc., necesitó de cada pulgada de las 400 yardas del Mr Jet Moore Handicap, Grado 2 con bolsa de 50 mil dólares para asegurar la victoria durante las celebraciones del ‘Pink Day’, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.Durante el Pink Day se recaudó dinero y se concientizó sobre el cáncer de mama y las mujeres relacionadas con las carreras de caballos podían inscribirse para hacerse mamografías gratuitas.Bodacious Eagle, de Johnny Trotter, favorito 8-5, despegó desde la posición interior en el Mr Jet Moore y el poderoso hijo de One Famous Eagle parecía tener la victoria asegurada pasando el punto medio. Paint My Pilot, montado por Yordanis Amaro, aceleró en el exterior de la pista y llegó a la línea de meta justo a tiempo para superar a Bodacious Eagle y ganar por una cabeza.Paint My Pilot corrió las 400 yardas en :19.400 segundos, mientras Bodacious Eagle fue cronometrado con :19.412. Firing Tool, de Michael y Beth Harper, terminó en tercer lugar un cuerpo y medio detrás.El Mr Jet Moore es una importante carrera de preparación para el All American Gold Cup, Grado 1 con bolsa de 200 mil dólares, que se correrá el 2 de septiembre. La mayoría de los mejores participantes del Mr Jet Moore deberían regresar para la Gold Cup de 440 yardas.“Él necesitaba esta carrera’, dijo un emocionado entrenador Jorge González. ‘Esta carrera debería prepararlo para la Gold Cup. Las 440 yardas no son un problema”.Hijo del cuatroañero Pyc Paint Your Wagon, Paint My Pilot hizo su primera inicio en el Mr Jet Moore desde que corrió para un tercer lugar en el Bob Moore Stakes, con bolsa de 50 mil dólares en una distancia de 300 yardas, el pasado mes de abril en Remington Park.Paint My Pilot, adquirido por 68 mil dóalres en Ruidoso, ganó el Dash For Cash Derby, Grado 3 con bolsa de 213 mil dólares, el otoño pasado en Lone Star Park. Por ahora suma seis triunfos en 15 aperturas y tiene ganancias por 367 mil 969 dólares.