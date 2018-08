Termina maleficio

Guadalajara.- Pumas se sacudió de una racha de 14 años sin victoria en el Jalisco, luego de mantener su buen paso en la Liga goleando 3-0 al Atlas.Ni con Chivas ni con los Zorros, a los universitarios les cuesta visitar la Perla Tapatía pero al menos ayer se despidió de una “maldición” que arrastraba desde el Apertura 2004, el año de su bicampeonato.Atlas planteó una calca de lo que mostró en el Azteca la semana pasada. Mantuvo la posesión de la pelota los primeros minutos y la presión alta al rival, pero de nueva cuenta de poco sirvió e incluso dejó escapar la oportunidad de irse al frente en el marcador desde los 11 pasos cuando Alfredo Saldívar, prácticamente vencido, sacó con la mano el cobro de penal de Octavio Rivero.Pero después, un yerro más del arquero José Hernández le cobró factura. Un disparo sin complicaciones de Ignacio Malcorra no fue bien atajado por el guardameta que le dejó a merced el balón a Kevin Escamilla para el 1-0 al 16’.Fue la primera llegada de los Pumas en el partido y ese primer golpe le sirvió para atizar uno más, ahora por conducto de Pablo Barrera quien puso la pelota en el ángulo desde un tiro libre al minuto 22, que encaminó el tercer triunfo auriazul en la campaña.Seis minutos después Martín Rodríguez pudo ampliar el marcador con un mano a mano que tapó Hernández y en el último minuto del primer tiempo, Barrera desaprovechó un contragolpe pegándole muy desviado.El panorama no se veía claro para el Atlas en el complemento, sobre todo porque Lorenzo Reyes se fue a las regaderas desde el minuto 20. Disparó poco a la cabaña del “Pollo” Saldívar y cuando los de la UNAM presupuestaron el 2-0, apareció Matías Alustiza, quien sin festejar, selló la goleada capitalina al 87’.Pumas amanecerá en la cima de la clasificación con nueve unidades, después de tres victorias, con las que superaron, de momento, el buen arranque del torneo anterior en el que se mantuvieron invictos seis fechas.Cierre de locura en el PuertoBoca del Río, Veracruz.- Tiburones y Monarcas se levantaron de la hamaca en tiempo de compensación para regalar un emocionante empate a 2 tantos en el puerto.Tras el 1-1 del primer tiempo, la segunda mitad parecía de trámite, con escasas oportunidades generadas; pero eso cambió justo al 90’, cuando Rodolfo Vilchis escapó por la izquierda con el esférico para servirlo a Sebastián Ferreira para definir con calma y dar a Morelia la seguridad del triunfo.Pero la última palabra la tendrían los escualos, que al 92’ igualaron por conducto de Joe Abrigo, quien desde tres cuartos de cancha disparó con potencia, venciendo a un Sebastián Sosa que no supo atajar bien el esférico.El marcador lo abrió al minuto 7, para Morelia, Ray Sandoval, con un derechazo también desde tres cuartos de cancha en que el arquero Pedro Gallese pudo hacer más.Por los veracruzanos, Hibert Ruiz, al 36’, fue el responsable de marcar la igualada, cuando encontró el balón perdido en el área chica tras un tiro de esquina y no dudó en enviarlo al fondo de la red.Con el tanto de última hora, los Tiburones rescataron su primer punto en el Apertura, en tanto que los purépechas se quedaron con 4 unidades por el momento.

