Arrasa México

Ciudad de México.- La meta eran 127 oros para asegurar el segundo lugar histórico, pero México fue mejor y se proclamó campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Barranquilla 2018 con una ganancia de 132 medallas amarillas, relegando al segundo lugar a Cuba, otrora potencia del área.Aunque la delegación mexicana llegó a la justa regional sin sus medallistas olímpicos de Río 2016 –que eran favoritos al oro en Barranquilla–, los 675 deportistas que integraron el equipo –el más numeroso de todos los Juegos– dominaron desde el principio en los escenarios colombianos para desconcierto de cubanos y los mismos anfitriones.La preparación con la que llegó y el pobre rendimiento de Colombia en sus deportes fuertes se combinaron para que México nunca abandonara la cima del medallero.La edición más reciente en la que el deporte tricolor se impuso en unos Centroamericanos enfrentando a los isleños fue en San Juan 1966. México ganó en El Salvador 2002 y en Mayagüez 2010, pero sin estar Cuba presente.Al ser la delegación con más integrantes –Colombia extrañamente no compitió con equipo completo pese a ser sede– y buscar podios en 35 especialidades, México tenía más opciones para obtener preseas doradas y no las desaprovechó ni en disciplinas que no reparten preseas en Juegos Olímpicos. De hecho arrasó en 16 deportes.Poco importó que la nación anfitriona programara en los primeros días de competencia al ciclismo y las pesas, deportes en los que Colombia es potencia olímpica y mundial, así como al patinaje, para que empezara como líderes en el cuadro general de medallas.Sin embargo, su pronóstico falló, quizá porque sus deportistas no se dosificaron y emplearon su pico de rendimiento entre el 26 de mayo y el 8 de junio para ganar los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, o porque se confiaron demasiado al ser locales.

