No entiende Caixinha súplicas al 'Tuca'

Ciudad de México.- Pedro Caixinha no comprende por qué se le ha rogado tanto a Ricardo Ferretti para que sea técnico de la Selección Mexicana, pero hoy intentará vencerlo en el choque entre Cruz Azul y Tigres por la Fecha 3 del Apertura 2018.La Máquina del luso recibe a los felinos del Tuca en el Estadio Azteca, la nueva casa celeste, pero también hogar del Tri, ese que Ferretti no desea dirigir, como reiteró el lunes pasado.“Las personas que están ahí saben lo que quieren y es un tema que me pasa a ladito, pero se me hace raro algunas incoherencias que pasan y que ustedes no se preocupan”, explicó Caixinha ayer.“La primera vez que escuché el tema de transición, el ‘Tuca’ decía que prefería ser barrendero que seleccionador y hoy se habla que quieren al ‘Tuca’, son cosas que no entiendo, que vienen de las mismas personas, desde adentro; pero bueno, hay que respetarla”.Así reaccionó el entrenador de Cruz Azul cuando se le preguntó su opinión sobre el tiempo que ha tardado la elección del nuevo DT de la Selección Mexicana, luego que Juan Carlos Osorio declinó continuar.Caixinha agregó que no le interesa ser técnico de México porque se ha dado cuenta que muchas veces llega el que está de moda.“En México hay una gran tradición que el entrenador que va es el entrenador de moda, y ese entrenador es el que gana o ha ganado, y si es así, no lo veo como un buen punto para trazar un perfil para alguien que tiene que ocupar un determinado puesto, que es muy específico”, agregó el luso.“A mí me gusta trabajar día con día, con 47 y ya algunas canas, soy muy joven; espero seguir trabajando a nivel de clubes, no es mi ocupación y preocupación, y mucho menos hacer bandera y decir ‘aquí estoy, vengan por mí’”.El portugués planea que La Máquina tenga un inicio de torneo que no vive desde hace 12 años, cuando ligó 3 victorias.Confía Cruz Azul en los chavosEl Cruz Azul vs. Tigres es un duelo con caras opuestas frente a la Regla de Menores en la Liga MX.La Máquina podría darle hoy una lección de juventud a los felinos, club al que poco le ha importado alinear menores.Mientras el conjunto cementero suma 150 minutos con estos elementos, los dirigidos por Ricardo Ferretti no han sumado.Roberto Alvarado, mediocampista celeste de 19 años, le manda un mensaje, a través de Grupo Reforma, al conjunto norteño.“Acá estamos aprovechando la oportunidad, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, no sé si Tigres esté o no esté usando (jóvenes) pero nosotros estamos tratando de aprovechar las oportunidades al máximo y Cruz Azul está para demostrar que se puede”, explicó el ‘Piojo’ Alvarado.