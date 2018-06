Ahora hasta apaleado los Indios

Un jugoso racimo de ocho anotaciones en la octava entrada de los Faraones de Nuevo Casas Grandes combinado con la falta de bateo, tres errores a la defensiva de los Indios de Ciudad Juárez y un pitcheo que no pudo con los bateadores rivales, significaron la derrota teporaca por paliza de 14 carreras a cuatro.Con el segundo revés el hilo ante Nuevo Casas Grandes, los aborígenes perdieron su primera serie en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’, vieron bajar su récord a 6-5 en ganados y perdidos.Hoy, en la jornada sabatina tratarán de evitar la limpia en casa.En el octavo capítulo llegó la debacle indígena, arriba los Faraones cuatro a tres, Leonel Corona dio hit productor y Reyes timbró la quinta carrera y en lanzamiento descontrolado del relevista Luis Fernando Miranda, Luis Silva anotó la sexta rayita de los Faraones.Frente al zurdo Mario Ureña, Alexis Alanís pegó hit y envió a la registradora a Corona con la séptima carrera de los visitantes.Jean Carlo Ruvalcaba continuó con la feria de batazos y frente a Marcos Abascal dio hit e impulsó la octava carrera de Nuevo Casas Grandes.Daniel Durazo rodó entonces a la antesala, Sigala cometió error y produjo la novena anotación de los visitantes. .Luis Bojórquez se embasó con infield hit y con el cuarto lleno, Gerardo Reyes recibió boleto gratis y ‘de caballito’, entró la décima de los Faraones.Abascal dejó el duelo, vino Alfredo Reyes al relevo, Silva le dio doble y empujó un par de anotaciones que sepultó a los indígenas.En la parte baja del octavo rollo, Sigala bateó triple y en mal tiro del parador en corto anotó, tras las reclamaciones del cuerpo técnico de los Faraones, fue regresado a la antesala.José Hernández dio hit y empujó a Sigala con la cuarta carrera de la tribu.Imparables con el madero, los Faraones remacharon con un par de anotaciones más en la novena para el marcador final de 14 anotaciones a cuatro.En la tercera entrada, los Faraones le pusieron número a la pizarra y al igual que en el duelo del jueves tomaron la ventaja.Alanís le dio hit al abridor Álvaro Sandoval, se robó la intermedia y Víctor Mazón lo remolcó a la registradora con sencillo al derecho.En error en el fildeo de Geraldo Balderrama, Mazón avanzó a segunda base, pero Sandoval ponchó aRuvalcaba y Diego Ramírez se colgó de una potente línea que salió del bat de Durazo en una espectacular atrapada y así, cayó la entrada.Al ataque en la parte baja del mismo tercer inning, los Indios que no habían dado hit, le conectaron cuatro al abridor Rubén Darío Sabori, timbraron tres rayitas y le dieron vuelta al score, 3-1.Ramírez fue out en rola a la tercera base, Miguel Rodríguez y Omar Gómez ligaron sencillos, José Torres rodó a la antesala y Gómez fue forzado en la segunda colchoneta.Con hombres en las esquinas, Eudor García conectó un ‘texas hit’ entre jardín central, las paradas cortas y la intermedia y empujó a Rodríguez con la rayita del empate.Óscar Sigala recibió pasaporte y con el cuarto lleno,José ‘Poké’ Hernández, dio hit de fuerza al short stop, impulsó a Torres y a García.Balderrama fue retirado con línea a Sabori para el tercer out.La respuesta de los Faraones fue inmediata y llegó en el cuarto rollo, Bojórquez dio largo sencillo y reclamó obstrucción de García en la inicial.Reyes le siguió con imparable, Silva tocó de sacrificio para el primer out y con hombres en segunda y tercera colchoneta, César López se ponchó.El bateador emergente Francisco Cabral recibió base por bolas y con la casa llena, Alanís remolcó a Bojórquez y acercó a los visitantes, tres a dos.Mazón también dio imparable y mandó a la goma a Reyes y a Cabral con la carrera de la ventaja neocasagrandina, cuatro a tres.En la séptima, los Faraones amenazaron con anotar, Sandoval dejó el juego con dos hombres en base y Ricardo Jácquez sacó un par de outs y evitó más carreras de los visitantes.A batazo de Ruvalcaba, el corredor fue puesto fuera en la goma y con una rola a la inicial de Durazo, el relevista indígena retiró la entrada.Sandoval, quien lanzó seis entradas y un tercio, admitió 10 hits y le anotaron cuatro carreras, fue el derrotado y el éxito fue para Sabori.TIRILLAEquipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9Faraones 0 0 1 3 0 0 0 8 2Indios 0 0 3 0 0 0 0 1 0C H E14 18 04 8 3

