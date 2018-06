Derrotado, viaja México al Mundial

Dinamarca— El Tri arribará a Mundial de Rusia 2018 enfiestado y con poco futbol.Sin Diego Reyes, y con Andrés Guardado y Héctor Moreno entre algodones, México ofreció una pobre presentación y fue exhibido por Dinamarca, que le derrotó 2-0 en el último partido de preparación rumbo a la justa mundialista.Del hospital tricolor sólo Guardado y Moreno completaron los primeros 45 minutos, mientras que Reyes, quien tiene al cuerpo médico de la selección en vilo, no salió ni a la banca para este compromiso.Por si fuera poco, México se encontró ante un rival sólido y que mostró su superioridad en gran parte del encuentro, sobre todo en la segunda parte, situación que se complementó con las constantes fallas del Tri en defensa, y el poco peligro que generaron los de Osorio en el arco de Kasper Schmeichel.Pese a ello, el Tri mostró una buena cara en el primer tiempo, con Jesús Manuel Corona como principal estandarte, pero sin un socio para causar estragos en la defensa rival.En tanto que Dinamarca lanzó señales de advertencia con las constantes aproximaciones de Christian Eriksen, Nicolas Jorgensen y Thomas Delaney, quienes no abrieron el marcador gracias a las buenas intervenciones de Guillermo Ochoa.Al 27', Delany vio frustrada una chance clara luego de que Ochoa evitara su gol en un uno contra uno gracias a un manotazo.México también tuvo opciones con tiros de larga distancia de Héctor Herrera y Andrés Guardado, pero ninguno tan peligroso para preocupar a Schmeichel.Ya en la segunda parte, las rotaciones hicieron su aparición. Juan Carlos Osorio lanzó seis cambios durante los primeros 14 minutos del complemento y el Tri se descompuso.La defensa fue la primera que sufrió los estragos. Al 69', Yussuf Poulsen tomó el balón en el borde del área grande y con un recorte magistral se sacó de encima a Carlos Salcedo y Jesús Gallardo para disparar y vencer a Ochoa, en el 1-0.Sólo tres minutos más tarde, Eriksen, un dolor de cabeza, tomó dormidos a Salcedo y Rafael Márquez para escaparse solo por derecha y con otro tiro potente marcar el segundo tanto de Dinamarca.Con el resultado en contra, un disparo de "Chicharito" al poste en el 83', y otro tiro de Marco Fabián en el 88', no evitaron la derrota para el Tri de Juan Carlos Osorio, que a Rusia llegará en medio de la incertidumbre por sus problemas extra cancha, y los que hoy evidenció Dinamarca dentro de ella.

