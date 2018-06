Nueva York— Bob Baffert ha hecho todo lo que le es posible con Justify. Ahora, depende del invicto potro y de algo de suerte en la carrara para agregar su nombre a la venerada lista de ganadores de la Triple Corona.El potro castaño con una mancha blanca que recorre su cara, parece estar más que listo tras sus victorias en el Kentucky Derby y el Preakness, pero aún falta la carrera más extenuante de las tres. Correrá por una y media millas alrededor del famoso oval en el Belmont el sábado enfrentándose a nueve rivales que intentarán evitar que el favorito Justify pase a formar parte de la historia.Tras no haber podido ganar la tercera y última carrera con tres caballos antes de que American Pharoah le pusiera fin a la sequía de 37 años sin que hubiera un ganador de la Triple Corona en el 2015, Baffert sabe lo difícil que es lograr semejante hazaña. Una combinación de factores puede ayudar o afectar a un caballo, incluyendo un mal arranque, la mala suerte durante la carrera, o un error del jockey.En el 2002, War Emblem por poco cae sobre sus rodillas cuando las puertas del arrancadero fueron abiertas, y Baffert supo en ese instante que el irascible potro estaba acabado. Terminó la carrera en el octavo lugar, vencido por 19 y medio cuerpos con momios de 70-1.En el 2004, Smarty Jones logró dejar atrás a dos rivales a comienzos de la carrera y se puso al frente por cuatro cuerpos en su travesía rumbo a la Triple Corona y rumbo a la inmortalidad. Luego en el último octavo de milla de la más acelerada carrera del Belmont desde que fuera implementado el más moderno cronometraje, Bristone, un caballo con momios de 36-1, se abrió camino y dejó atrás a Smarty Jones, quien perdió por un cuerpo.“Lo supe desde la primera curva que las cosas no iban bien debido a la manera en la que el caballo corría, no estaba relajado y aún nos faltaba casi una milla y media por recorrer”, según recuerda el jockey Stewart Elliott. “Lo supe desde entonces, al menos que se tranquilizara, que no iba a funcionar, y aun así por poco gana”.Aparte de la ardua distancia, la pista en sí es un tanto engañosa. Los caballos y sus jinetes no están acostumbrados a las carreras de una y media millas en Estados Unidos, donde se pone un mayor énfasis en el arranque. Algunos erróneamente toman la delantera muy pronto y se fatigan antes de llegar a esa larga recta final. Otros tardan demasiado en apretar el paso y por ende los líderes de la carrera los dejan atrás.Históricamente hablando, los caballos que toman una amplia ventaja no les va muy bien en el Belmont, por lo que los jinetes buscan colocar a sus caballos a la delantera por algunos cuerpos una vez que llegan a la marca de un cuarto del recorrido.Justify debe tener primero una muy buena salida del arrancadero número uno, y Baffert estará mirando muy de cerca si el potro logra arrancar limpiamente desde la compuerta. Una vez que logre esto, el Jockey Mike Smith intentará tranquilizar a Justify, al igual como lo intentó Elliott con Smarty Jones, un potro similarmente veloz.

