Se le va el título a la Selección Mexicana en Toulon

Francia— México dejó escapar la oportunidad de obtener revancha y no pudo vencer a Inglaterra en el torneo Maurice Revello, mejor conocido como Esperanzas de Toulon.La escuadra de Marco Antonio Ruiz, que fue eliminada por el cuadro de los Tres Leones en el Mundial Sub-20 anterior, cayó 2-1 en la final de la justa.México abrió la puerta apenas a los 2 minutos luego que Eduardo Aguirre, quien terminó como líder de goleo con siete tantos, robara el esférico en la salida y cediera a Roberto Alvarado, quien le pegó mal al balón pero éste alcanzó a colarse en la puerta inglesa.El Tri dominó la primera mitad pero no tuvo oportunidad clara de aumentar la ventaja.Aún así, todo tenía controlado hasta que en un saque de banda al área, el guardameta José Hernández erró en la salida y le dejó la pelota a Dael Fry quien igualó los cartones al 31'.Los pupilos del "Chima" perdieron la confianza y cuatro minutos después volvieron a ver caer su puerta tras una aproximación de Eddie Nketiah, que le puso medio gol a Kieran Dowell.El Tri no tuvo profundidad en el complemento y fue la escuadra inglesa la que más cerca estuvo de volver a marcar con un balón al palo por parte de Tammy Abraham.México no pudo e Inglaterra se convirtió tricampeón del torneo.

