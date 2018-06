Ciudad de México— El diario El País dio a conocer anoche que los 23 futbolistas que integran la Selección Mexicana de futbol que participará en el Mundial de Rusia acudieron a una fiesta el pasado 2 de junio en Las Lomas.La nota titulada "Una fiesta privada desnuda las diferencias dentro de la selección mexicana de fútbol" revela que fue todo el equipo una casa en Bosque de Sauces número 382.La revista TV Notas publicó el martes 5 de junio que algunos jugadores habían hecho una despedida con supuestas Escorts VIP. Revelaron dos fotografías: la del mediocampista Giovani Dos Santos y el portero Guillermo Ochoa. Además, fueron capturados en imágenes otros siete jugadores: Jonathan Dos Santos, Carlos Salcedo, Raúl Jiménez, Jesús Gallardo, Marco Fabián, Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera.El País publicó que los tres pilares del Tri, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa consiguieron, a través de uno de sus representantes, alquilar una lujosa casa ubicada en Bosques de Las Lomas.,"Nadie podía faltar. Algunos jugadores invitaron amigas, algunas de ellas celebridades y a uno que otro amigo cercano. La juerga ha desnudado la división que hay entre los grupos de poder del combinado mexicano: un grupo fue exhibido ante la prensa. El resto, la mayoría, permanece en silencio y protegidos por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para que el escándalo no salpique a los 23. El País ha podido confirmar que todos los jugadores asistieron a la fiesta", publicaron.Se reveló que pidieron a cada uno de los asistentes dejar a un lado sus teléfonos celulares. A la cita acudieron cerca de 80 personas, de acuerdo con el testimonio de varios conocedores de la fiesta, entre ellos un miembro de la Federación, con los que ha hablado El País. Querían evitar que se filtrara alguna foto. La parranda empezó cerca de las 10 de la noche."Estuvieron los 23. Salieron del estadio Azteca en camionetas y se fueron a la casa. Cenaron ahí. Sé que hubo mujeres", comentó bajo condición de anonimato uno de los invitados de los futbolistas que asistieron al jolgorio. "Algunos llegaron a diferente hora y otros, obviamente, se fueron yendo en el transcurso de la noche", apuntó un segundo participante.Las fuentes consultadas por ese diario afirman que la filtración de las fotografías fue responsabilidad de uno de los encargados de seguridad de uno de los futbolistas. "A uno de los jugadores le avisaron que iban a haber fotos. Para no embarrarse se fue y avisó a algunos, como a Andrés (Guardado), a Rafa (Márquez)", aseguró un familiar de de los seleccionados."Te aseguro y afirmo que fueron todos. Fue algo planeado. No hubo ninguna mujer pagada. Eran libres", aseguró uno de los miembros del combinado.Lo sucedido tendría al Tri dividido en este momento a días de debutar en la Copa del Mundo el 17 de junio ante Alemania."En el equipo mexicano hay grupos de poder. Uno de ellos Javier Chicharito Hernández, Héctor Moreno y Carlos Vela, que comparten el mismo representante; además de Rafael Márquez, quien ha mantenido con pinzas su tema legal en Estados Unidos, donde se le acusa de ser testaferro del narcotráfico. Tras la fiesta, los cabecillas prefirieron guardar silencio y no admitir su asistencia. "Me sorprende mucho por Memo (Ochoa). Que no hayan salido a defenderlo, uno de los capitanes, ¡lo dejaron tirado como si nada!", opina un pariente de los seleccionados en referencia a uno de los jugadores exhibidos por la prensa rosa", publicaron.La Selección se encuentra en este momento en Dinamarca.

