Ve Osorio oportunidades contra Alemania

Ciudad de México— Pese a la derrota contra Dinamarca, Juan Carlos Osorio se muestra positivo para el debut de la Selección Mexicana contra Alemania, actual campeón del mundo, partido en el que el entrenador consideró que el Tricolor puede sacar un buen resultado."Vamos a tratar especialmente de mejorar nuestra eficacia. Con las combinaciones que tenemos planificadas para el juego contra Alemania, creo que vamos a tener posibilidades", dijo el técnico colombiano. "Para el próximo partido ya tenemos muy definido lo que vamos a hacer estratégicamente".El estratega nacional aseguró que ante Dinamarca “fue un juego muy similar a lo que va a ser Suecia, con dos volantes centrales más para marcar”, y habló de los goles de la derrota, en los cuales asume que deben atender problemas."El primer gol, uno extraordinario para ellos; el segundo no admite ningún tipo de disculpa, tenemos que corregir y trabajar en ese aspecto. No nos pueden hacer un gol en saque de banda”, aceptó el técnico, y agregó: “Ante este rival tan atlético y competitivo, en el primer tiempo el partido estaba muy nivelado. El juego se define por detalles pequeños que hacen gran diferencia".Sobre lo que significó el partido para Andrés Guardado y Héctor Moreno, elementos que se recuperan de respectivas lesiones, Osorio compartió el buen sabor de boca que le dejó la actuación de ambos y la razón por la que sólo jugaron la parte inicial."Era un compromiso con el departamento médico que Héctor Moreno y Andrés Guardado solo estuvieran 45 minutos. La tentación fue de mantenerlos en el terreno de juego, pero hay que respetar los tiempos de recuperación", compartir.Aceptó que los cambios de la segunda parte perjudicaron al equipo en relación con la primera parte, en la que destacó el accionar de los jugadores que vienen de una recuperación."Mientras estuvieron ellos (Moreno y Guardado), además de Héctor Herrera, me parece que controlamos muy bien el juego y fue muy parejo; para el segundo tiempo, con las modificaciones alteramos las complementariedades y hubo algunas ocasiones en las que llegaron un segundo tarde a la presión y por ahí nos generaron algunas oportunidades”.Sobre el estado de salud de Diego Reyes, Osorio aseguró que esperarán una semana más para practicarle unos exámenes y decidir, en conjunto con el jugador, si forma parte del plantel que disputará el Mundial de Rusia o deja su lugar a Erick Gutiérrez.

