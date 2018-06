Tiene hoy Trout nuevo 'chance'

El boxeador nacido en El Paso, pero con residencia en Las Cruces, Austin ‘No Doubt’ Trout, sostendrá esta noche su décima pelea por un título mundial en siete años, en la que retará al campeón invicto Jermell Charlo por el título super welter del Consejo Mundial de Boxeo en el Staples Center de Los Angeles, California.Además, Trout buscará romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en peleas por título mundial, la más reciente hace casi siete meses, cuando perdió en Brooklyn ante Jarred Hurd el 14 de octubre por el título super welter de la Federación Internacional de Boxeo.En el 2016, Trout enfrentó a Jermall Charlo, hermano gemelo del rival que tendrá hoy al frente, y perdió por decisión unánime en pleito por el cinturón super welter de la FIB en Las Vegas. El 7 de diciembre del 2013 fue derrotado por Erislandy Lara por el título mundial super welter interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Ese mismo año, pero ocho meses antes, el paseño perdió con el mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez en decisión unánime estando en juego los títulos mundiales super welter del CMB y de la AMB. En ese momento Trout hacía la quinta defensa de su fajín mundial de la Asociación.Fue el 5 de febrero del 2011 cuando Trout se convirtió en campeón del mundo al ganarle el título vacante super welter de la AMB a Rigoberto Alvarez en Guadalajara. Lo defendió con éxito en cuatro ocasiones, dos durante el 2011 y las otras dos en el 2012, incluida una victoria sobre el puertorriqueño Miguel Cotto, hasta que lo perdió con el ‘Canelo’.En su más reciente combate, Trout venció al colombiano Juan del Angel por decisión unánime en ocho rounds el 17 de febrero de este año, en el Don Haskins Center.“Realmente creo que soy el mejor y para probar eso te tienes que enfrentar a aquellos que reclaman ser los mejores. No importa lo que traiga Jermell Charlo, estoy listo para eso”, declaró Trout durante la semana previa al combate de esta noche.“La gente me está subestimando y pasando por alto’, dijo Trout. ‘Gané y continúo ganando respeto en este deporte y mi rival puede elegir entre ignorarlo o reconocerlo. He derrotado a campeones y ganado títulos. He perdido en decisiones controvertidas ante campeones como Canelo. Este es mi momento. No subestimen el poder que aporto al boxeo, así como a los competidores internacionales con los que ya he peleado y derrotado”.

