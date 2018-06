Ohtani, fuera al menos 3 semanas con esguince en el codo

Minneapolis.- Shohei Ohtani fue colocado ayer en la lista de lesionados por los Angelinos de Los Angeles con un esguince en el ligamento del codo de su brazo de lanzar, una lesión inquietante que será reevaluada en tres semanas y que trajo la notable temporada de novato de la sensación japonesa al menos a un alto temporal.Los Angelinos informaron que el ligamento colateral cubital derecho de Ohtani tiene un esguince de segundo grado, el cual típicamente indica algún grado de daño pero no una rotura completa. Su lesión no siempre necesita cirugía, mientras que los esguinces de tercer grado usualmente son reparados con el procedimiento de reemplazo de ligamento conocido como Tommy John, cuya recuperación toma un año o más.Por todos los beneficios que los Angelinos han cosechado con sus nueve turnos en el montículo y 30 aperturas como bateador designado, la próxima hazaña para Ohtani será evitar la cirugía Tommy John.“Esperamos que pueda”, dijo el gerente general, Billy Eppler, “que esto es completamente tratable con la prescripción biológica que recomendaron los médicos”.Ohtani, quien cumplirá 24 años el próximo mes, se sometió a inyecciones de plasma rico en plaquetas y células madre en Los Angeles.Eppler, al hablar en una conferencia de prensa telefónica con los periodistas antes de que los Angelinos iniciaran una serie de tres juegos en Minnesota, dijo que Ohtani no lanzaría de nuevo hasta su chequeo en tres semanas.Suspenden a Fernando Abad 80 juegos por sustanciasNueva York.- El lanzador Fernando Abad, un veterano de ocho años en las Grandes Ligas que terminó la temporada pasada con Boston, fue suspendido 80 juegos bajo el programa de sustancias prohibidas del beisbol de Ligas Menores, luego de dar positivo por el esteroide Estanozolol.La suspensión del zurdo de 32 años fue anunciada el jueves por la oficina del comisionado. Además, el lanzador de los Cachorros de Chicago, David Garner, fue suspendido 100 partidos luego de una tercera violación por abuso de sustancias. Garner, en el roster del equipo de Iowa de Triple-A, había sido suspendido 50 juegos el 23 de marzo tras su segunda violación al programa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.