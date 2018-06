Diagnostican a Andre Hal con el linfoma Hodgkin

Houston.- A Andre Hal, el profundo de los Texanos de Houston, le fue diagnosticado el linfoma Hodgkin e insiste en que “lo derrotará”.Recibió el diagnóstico preliminar de cáncer de las células sanguíneas del médico del equipo, el Dr. James Muntz y ha consultado a médicos del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston, según dio a conocer el equipo ayer.Los Texanos agregaron que Hal “está siendo sometido a exámenes y evaluaciones y está discutiendo sus opciones de tratamiento”.Hal tiene 26 años y está empezando su quinto año con los Texanos.Fue seleccionado en el Draft del 2014 por Houston al egresar de la Universidad de Vanderbilt.Fue titular en 16 partidos de la temporada pasada y tuvo tres intercepciones.“Mi fe en Dios y el apoyo de mi familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores me harán pasar por este momento difícil”, comentó Hal en un comunicado que fue dado a conocer a través del equipo.“No permitiré que ese diagnóstico me impida cumplir mis sueños y no quiero autocompadecerme. Sé cómo vencer esto y lo haré”.Los Texanos dijeron que Hal y su familia habían solicitado privacidad.“Andre es valiente y tiene fe, creemos que está preparado para ganar esta pelea”, comentó la familia de Bob McNair, el dueño del equipo, a través de un comunicado.“La familia McNair, así como también la organización de los Texanos seguirá apoyándolo y queriéndolo, además de orar por su recuperación”.El entrenador Bill O’Brien comentó que la enfermedad de Hal “pesa mucho en el corazón de toda la familia de los Texanos de Houston”.“Confiamos en que la resistencia y positividad contagiosa de Andre, junto con el tratamiento y atención de la mejor comunidad médica del mundo, van a ayudarlo en su recuperación”, dijo O’Brien.“La organización de los Texanos respalda a Andre y a su familia durante este momento difícil y estamos ansiosos de que pueda regresar al equipo”.Anuncian Leones prácticas conjuntas con los Raiders y GigantesAllen Park, Mich.- Los Leones de Detroit participarán en prácticas de entrenamiento conjuntas durante el campamento antes de los partidos de pretemporada con los Raiders de Oakland y los Gigantes de Nueva York.Los Leones dijeron ayer que practicarán con los Raiders en Napa, California el 7 y 8 de agosto antes del partido que tendrán el 10 de agosto.A la siguiente semana, los Leones y los Gigantes practicarán en Allen Park del 14 al 16 de agosto.

