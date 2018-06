Copenhague, Dinamarca.- Después de la fiesta, la Selección Mexicana debe ponerse seria para enfrentar a Dinamarca en su último partido de preparación antes de debutar en el Mundial de Rusia 2018.Se acabó el tiempo para la diversión, hoy a las 12:00 horas, tiempo de Ciudad Juárez, el Tri tendrá su última prueba en el Estadio Brondby antes de su debut mundialista contra Alemania.El técnico nacional Juan Carlos Osorio declaró que estaba enterado con anticipación de la fiesta que realizaron algunos de sus jugadores, ahora falta por ver si ya tiene claro quiénes jugarán dentro de ocho días en su primer partido de la Copa del Mundo.El Tri empató 0-0 con Gales y luego venció por 1-0 a Escocia en su partido de despedida en el Estadio Azteca. Osorio advirtió después del juego ante los escoceses que el equipo que pare contra Dinamarca sería más parecido al que iniciará ante los teutones.Entonces, se espera que Héctor Moreno y Andrés Guardado regresen al cuadro titular después de recuperarse de sus lesiones. Aunque Raúl Jiménez sería el elegido para ser titular contra Alemania, hoy tendría su última oportunidad Javier Hernández para ganarle el puesto.La duda sigue siendo si el defensa Diego Reyes está apto para permanecer en la Selección. El zaguero del Porto jugará algunos minutos para que confirme si está totalmente recuperado.El último sinodal del Tri antes del Mundial es un duro equipo danés, que también se está preparando para el torneo.Viene de empatar 0-0 con Suecia, que será rival del Tri en la Copa del Mundo, y sólo ha marcado un gol en sus últimos tres partidos, en la victoria por 1-0 ante Panamá.Su principal figura es Christian Eriksen, quien podría volver a jugar después de haber salido de la concentración para conocer a su hijo recién nacido.Hace sólo una semana, un enfurecido Estadio Azteca gritó “¡Fuera Osorio!” por el rendimiento del Tri ante Escocia y horas después estalló el escándalo por la fiesta. Es hora de poner orden.Van Moreno y GuardadoJuan Carlos Osorio le dará minutos a Héctor Moreno y Andrés Guardado, pero aún se debate entre arriesgar o cuidar a Diego Reyes.El técnico insiste en que el futbolista del Porto le genera mucho en la cancha y por eso aún no decide si darlo de baja o jugársela por él para los partidos de la fase de grupos ante Corea del Sur y Suecia.“La misma decisión pueden asumir otras selecciones en las que el departamento médico piensa que no pueden estar para el primer juego, pero sí para el segundo o tercero, al final no es fácil tomar esa decisión, pero somos conscientes de todo lo que le puede dar Diego al equipo, su polifuncionalidad podría ser comparada con la de Edson (Álvarez) y la experiencia a nivel internacional con la de Diego”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.