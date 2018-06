Cerca de la gloria

Feliz por lo conseguido hasta ahora con el Tri Sub-21, en Francia y, en la antesala del título del torneo Maurice Revello –antes Esperanzas de Toulón–, el defensa central juarense Carlos Vargas, sólo se enfoca en levantar la copa de la justa donde las promesas pasan a ser realidades.México irá hoy, a las 10:20 horas –de esta ciudad–, por la corona contra Inglaterra.“Nos tenemos que enfocar en jugar como lo venimos haciendo. Si bien, en cada partido hemos ido aumentando la manera de jugar, ess un lindo partido para irnos con un estilo de juego que nos define, todo está en nosotros. Estamos convencidos de que se puede, no será fácil, pero, la verdad, que el equipo se ve que está metido y sabe lo que nos jugamos”, declaró.Vargas Tenorio, futbolista de 19 años y 1.76 metros, quien milita en las Águilas del América, en Primera División destacó que en el triunfo de semifinales sobre Turquía (3-1), los invictos futbolistas del tricolor se dieron cuenta que nada es imposible.“Ya en el partido pasado vimos que no es imposible e incluso lo pudimos ganar, así que, ahora, ellos son los preocupados por saber cómo los enfrentaremos. Nosotros, a nuestro estilo y dando nuestro mejor partido estamos convencidos de que lograremos algo importante”, externó.Exjugador de Xolos de Tijuana, Vargas mencionó que el Maurice Revello no es un torneo fácil, pero los jugadores a cargo de Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz han sabido manejar bien los juegos y han sido una escuadra muy enfocada en lo que juega y en lo que quiere, por lo que, el llegar a la última batalla tiene a los jugadores felices.“Y bueno, el pase a la final, la verdad, que nos tiene muy contentos a todos. Estar en la final en un torneo de tan grande jerarquía es algo que genera mucha felicidad y confianza al equipo. Estar en esta gran final, es una gran oportunidad para todos, lograr todo esto en tan poco tiempo juntos. La verdad, que el equipo se siente fuerte, unido, decidido y con mucha convicción de lo que queremos lograr todos”, subrayó.

