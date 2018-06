Copenhague, Dinamarca.- Juan Carlos Osorio avaló la fiesta a la que acudieron ocho seleccionados mexicanos, ya que la consideró necesaria antes de una concentración tan larga.“Siempre estuvimos y yo estuve consciente de la reunión, del momento que iban a tener los jugadores de compartir entre ellos. Llevábamos 19 días de concentración, sabíamos que aparte de ese día ojalá que estemos concentrados otros 25, 30 y que era importante, a solicitud de los jugadores, que tuvieran ese tiempo entre ellos.“Era su tiempo libre, valoro que siempre hubo honestidad de parte de nuestros jugadores con nosotros, de decirnos lo que iba a pasar y estuviéramos de acuerdo”, expresó ayer el técnico de la Selección Mexicana.El capitán Andrés Guardado defendió que no se rompió ningún reglamento.“Antes que jugadores de futbol somos personas y tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos en nuestros tiempos libres. Obviamente cuando esa situación así se presenta es importante estar bien para después rendir en la cancha, pero estamos muy tranquilos. Afortunadamente Herrera que tuvo que salir de la concentración para arreglar asuntos personales, está de regreso, muy bien y eso es lo que nos interesa a nosotros y pensar en lo que viene, que es un Mundial.“Fuera de ahí, no hemos hecho ningún acto de indisciplina, porque no estamos dentro de una concentración y eso nos deja muy tranquilos. El grupo está muy unido y está mentalizado en un tema grande, como es un Mundial”, dijo.

