Pide FMF no al grito

Ciudad de México.- Y que nadie grite “puto”.Después de una cadena de multas, de la posibilidad de que se incrementen durante el próximo Mundial en Rusia, de campañas de concientización que no dieron el resultado deseado, la FMF fue más directa y le pidió a la afición del Tricolor no gritar en los estadios la palabra “puto”.A través del sitio web de la Selección Nacional y de las redes sociales del representativo mexicano se publicó una guía con reglas de civilidad, donde se subraya la solicitud de no emitir el “¡Eeehhh puuutooo!” ni insultar a los futbolistas en los partidos de la justa mundialista.“Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que No grites ‘PUTO’. Durante los encuentros”, se redactó como parte principal prácticamente de una serie de 11 puntos a seguir para mostrar un buen comportamiento cívico y no tener problemas con la autoridad rusa.El Tricolor en el mismo apartado el tema del grito de “puto” con el de no lanzar insultos a los jugadores, cuando el argumento de la FMF para apelar las multas impuestas por la FIFA ha sido el de que en México ese grito no tiene una connotación de insulto ni homófoba.