Se siente Mike Smith en Belmont como en su casa

Nueva York— Caminar por Belmont Park es como pasar una semana en casa para Mike Smith.El jockey conoce la inmensa pista con sus vueltas como la palma de su mano.Los fanáticos que lo recuerdan durante sus exitosos años montando en el circuito de Nueva York van a festejar y a gritar de gusto.Smith se siente cómodo en la pista en la que ha sufrido decepciones en muchos otros intentos por ganar la Triple Corona al paso de los años.Ahora, él y Justify lo van a intentar, si este sábado logran una victoria en el Belmont Stakes convertirá al potro en el ganador de la treceava Triple Corona y la segunda desde el 2015.“Estoy orando para aprovechar esta oportunidad y todos esos años de experiencia, porque si ése es el caso, vamos a ser unos rudos competidores”, dijo Smith recientemente.“De hecho, es una de mis pistas favoritas. Uno puede hacer muchas cosas diferentes que pueden lograr que uno gane la carrera aun cuando no vaya en el mejor caballo”.Como ganador del Derby de Kentucky y el Preakness, Justify es el mejor caballo que estará en la pista.Aunque está por verse si este potro de color castaño sigue siendo el mejor este sábado. “Yo creo que va a correr muy bien”, dijo Smith.Belmont Park ha sido el lugar en el que este jockey ha pasado los días más tristes en las carreras.En el Belmont de 1993, Smith montó a Prairie Bayou, el ganador del Preakness.Ese caballo castrado iba corriendo en el décimo lugar de 13 caballos cuando se le resbaló la pata izquierda frontal, lanzando a Smith al suelo.Smith no resultó lesionado, pero su caballo siguió corriendo con una fractura compleja.Prairie Bayou tuvo que ser sacrificado.“Hay veces que pienso en él”, dijo Smith.“Lo extraño mucho”.Smith, quien nació en Roswell, Nuevo México, empezó a montar en Nueva York en 1989.Se mudó de California en el 2001 antes de regresar brevemente a Nueva York y luego se estableció permanentemente en California en el 2007.Regresó en el 2010 para ganar el Belmont con Drosselmeyer y nuevamente en el 2013 con Palace Malice, que tenía momios de 13-1.Actualmente, con 52 años de edad, está disfrutando el resurgimiento de su carrera a una edad en la que muchos jinetes se han retirado o ya no son llamados para montar a los caballos importantes.Ha sido el líder de todos los tiempos en cuanto a victorias en la Copa de Criadores entre jockeys, con 26 triunfos.Con ese éxito que ha tenido en carreras lucrativas se ha ganado el apodo de “Big Money Mike”.Sus participaciones han conseguido ganar más de 300 millones de dólares en su carrera.En los últimos años, ha sido el jockey habitual de la potranca súper estrella, Zenyatta, de Royal Delta, Songbird, Shared Belief y Game On Dude, entre otros.

