Tolosa, Francia— México está en la final del torneo de Toulon.La Selección Nacional Sub 21 se impuso por 3-1 al representativo de Turquía, con un triplete de Eduardo Aguirre.Esta es la segunda vez en la historia del torneo que el Tri jugará la final del certamen; en el 2012 se proclamaron campeones, para luego ganar El Oro Olímpico.La Selección se plantó bien en la cancha de Aubagne, imponiendo condiciones, ganando por velocidad y abriendo espacios por las bandas.La insistencia del cuadro nacional tuvo su premio al minuto 26, cuando Eduardo Aguirre venció al arquero para abrir el marcador y darle al equipo la tranquilidad para mantener el dominio.Los turcos presentaron jugadores más fuertes y altos que los mexicanos, pero esto no detuvo a la escuadra dirigida por Marco Antonio “Chima” Ruiz.Al 57’, apreció nuevamente Eduardo Aguirre para poner el 2-0, aprovechando una jugada que inició Diego Lainez, para que después viniera Uriel Antuna para ponerle un servicio preciso al goleador del torneo.Los turcos se metieron fuerte con Lainez, al que le metieron marcación especial, con juego brusco incluido, y aunque el mexicano no se ablandó, al 79’ tuvo que ser relevado cuando le dieron un fuerte golpe al tobillo.

