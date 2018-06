Buscan Vaqueros reemplazo de Witten

Frisco, Texas— Cuando Geoff Swaim miró a su alrededor en el salón de grabación para ver a sus compañeros alas cerradas de los Vaqueros de Dallas, no vio a Jason Witten.Swaim no pudo ayudar en nada de lo que vio en la pantalla, aunque observó al conocido número 82, porque el líder de partidos en la franquicia estuvo en el campo casi en cada jugada durante 15 años antes de su inesperado retiro que ocurrió el mes pasado, para ingresar al mundo de la televisión.“Es difícil ver las grabaciones y no ver a Witt. ¿Ustedes saben lo que quiero decir?”, dijo Swaim con una sonrisa este miércoles después de la última práctica voluntaria de la temporada baja antes del minicampamento obligatorio que iniciará la próxima semana.“No sé qué grabación importante podría uno ver acerca de los Vaqueros en la que Witt no estuviera en el campo. Siempre ha estado él y fue así por alguna razón”.Swaim es el ala cerrada más veterano del equipo a sus 24 años, ha logrado nueve atrapadas y 94 yardas en la temporada regular en sus primeros tres años en la liga.Son nueve atrapadas y 94 yardas más que cualquiera de los otros cuatro –y 1 mil 143 atrapadas menos que Witten, que es el líder de ambas cosas en el equipo.¿Cuál es el ala cerrada más antiguo que le sigue?Rico Gathers, el exdestacado jugador de basquetbol de Baylor, quien no había jugado fútbol en casi una década cuando los Vaqueros lo seleccionaron en el Draft hace dos años.Tiene 24 años, pero es cuatro meses menor que Swaim.El siguiente es Blake Jarwin, un jugador que tiene dos años jugando y que participó en un partido de la temporada pasada después que los Vaqueros lo activaron después de estar en el equipo de práctica.El novato Dalton Schultz, quien fue seleccionado en la cuarta ronda en el mes de abril, tenía 6 años cuando los Vaqueros seleccionaron a Witten en el 2003.El quinto ala cerrada es el novato David Wells, quien no participó en el Draft.“Todos van a tener que ser titulares o hacer su primera jugada en algún momento,”, comentó Doug Nussmeier, entrenador de los nuevos alas cerrados.“Yo no lo veo como algo negativo”.La temporada pasada, los Vaqueros tuvieron cierta experiencia en los retiros además de la de Witten, ya que James Hanna superó al jugador que en 11 ocasiones participó en el Tazón de Profesionales, por un par de semanas.Hanna, quien tiene 28 años, ha tenido persistentes problemas en una rodilla.El jugador que tiene más probabilidades de dar una sorpresa es Swaim, quien fue seleccionado en la séptima ronda después de egresar de Texas en el 2015.En cuestión de días, pasó de ser un suplente que estaba construyendo su currículo a ser el único ala cerrado de Dallas que tiene uno.

