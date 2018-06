Cleveland— Carlos Carrasco repartió 10 ponches y toleró una carrera en siete innings, para que los Indios de Cleveland se impusieran 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee.El venezolano Carrasco (7-4) salió de un atolladero con las bases llenas en el segundo episodio y obligó a que los rivales le conectaran rodados para doble matanza que pusieron fin al quinto y al séptimo. El derecho batió un puño en el aire después de que Lorenzo Cain pegó su roleta para doble play, en el lanzamiento número 109 y último de Carrasco durante la tarde.Por segunda vez en la temporada, Carrasco anuló a los Cerveceros. El 9 de mayo, los ponchó nueve veces y lanzó la ruta completa en Milwaukee.El dominicano José Ramírez impulsó la carrera de la ventaja en el quinto acto, durante el que Cleveland anotó tres veces. Un sencillo productor de Travis Shaw puso a Milwaukee adelante en el tercer episodio, pero un hit de Michael Brantley en el quinto igualó la pizarra.Cody Allen sacó los últimos cuatro outs para apuntarse su undécimo salvamento.La derrota fue para Chase Anderson (4-5), quien admitió tres carreras en cuatro capítulos y un tercio.Rays 2, Nacionales 11Washington— Anthony Rendon bateó cuatro hits y produjo tres carreras, Tanner Roark resolvió seis innings con eficacia, y los Nacionales de Washington arrollaron 11-2 a los Rays de Tampa Bay para barrer la serie de dos juegos.Michael A. Taylor pegó tres imparables y produjo tres carreras, mientras que Trea Turner y el dominicano Juan Soto aportaron dos indiscutibles por cabeza a la causa de Washington, que ha ganado 11 de sus últimos 15 encuentros.Roark (3-6 con un a efectividad de 3.56) aceptó dos carreras y seis imparables, en una tarde en que disfrutó de un inusitado apoyo por parte de la ofensiva. Los Nacionales habían anotado sólo 16 carreras en los últimos siete duelos abiertos por Roark.C.J. Cron disparó su 13er vuelacerca y Brad Miller pegó tres inatrapables por los Rays, que han ganado seis encuentros al hilo y han anotado seis carreras en los últimos cuatro.Los Nacionales anotaron cinco veces frente al abridor Jonny Venters (1-1) en el primer inning.Orioles 1, Mets 0Nueva York— Manny Machado conectó un elevado de sacrificio, Dylan Bundy lució al no tolerar carrera en siete innings de labor, y los Orioles de Baltimore, el peor equipo de las Grandes Ligas, superaron 1-0 a los Mets de Nueva York para barrerlos en la serie interligas de dos juegos.Bundy (4-7), quien limitó a los Mets a tres hits, repartió cinco ponches y regaló tres boletos. Navegó tranquilo durante buena parte de la tarde, antes de meterse en predicamentos en la séptima entrada.Después de retirar a los primeros dos bateadores, el derecho permitió un sencillo de Kevin Plawecki. Las bases se llenaron con boletos al mexicano Adrián González y al emergente dominicano José Bautista.Pero Bundy, quien había ponchado a 20 en sus últimas dos aperturas, abanicó al quisqueyano Amed Rosario con sólo tres pitcheos para salir indemne.Richard Bleier no aceptó carrera en la octava entrada y Brad Brach se acreditó su décimo salvamento de la temporada, al retirar a tres bateadores en fila durante el noveno inning, luego de que la carrera potencial del empate ancló en la primera almohadilla.Bravos 1, Padres 3San Diego— Matt Strahm y otros cuatro relevistas se combinaron en una faena de cuatro imparables, y los Padres de San Diego se impusieron 3-1 a los Bravos de Atlanta, a quienes vencieron en dos de los tres juegos que conformaron la serie.Los Padres recurrieron a su bullpen de manera exclusiva por segunda vez en 11 compromisos. Ello obedeció a que el zurdo novato Joey Lucchesi sigue en la lista de los lesionados.La otra ocasión fue el 27 de mayo, cuando cayeron por 6-1 ante los Dodgers de Los Ángeles, En aquel encuentro, Strahm fue también el abridor improvisado.Esta vez, Strahm laboró dos innings y un tercio, en los que permitió una carrera y un par de hits, además de ponchar a dos enemigos y caminar a uno. En el primer acto, con dos outs, admitió un jonrón de Freddie Freeman, quien llegó a 11 palos de cuatro esquinas en la campaña.El zurdo venezolano José Castillo (1-0) toleró un inatrapable y recetó dos ponches en una entrada y dos tercios para llevarse la victoria. Adam Cimber ponchó a sus tres adversarios en el quinto acto. Kirby Yates dio un par de boletos en dos innings, sin aceptar indiscutible.Brad Hand tomó la loma en el octavo capítulo y terminó aportando su 18vo rescate.El tropiezo fue para Mike Foltynewicz (5-4).Diamondbacks 4, Gigantes 5San Francisco— El emergente Alen Hanson empató la pizarra mediante un jonrón de dos carreras con dos outs en la novena entrada, Brandon Crawford conectó un sencillo productor en la décima, y los Gigantes de San Francisco superaron 5-4 a los Diamondbacks de Arizona.Hanson logró su bambinazo frente a Brad Boxberger, mientras que Crawford definió el duelo al empujar a Andrew McCutchen, para que los Gigantes cosecharan su séptima victoria en siete juegos.Arizona tenía una ventaja de 4-2 cuando Boxberger dio un boleto a Mac Williamson, con un out en el noveno capítulo. Nick Hundley se ponchó y Hanson llegó a la caja de bateo en reemplazo de Austin Jackson, para hacer contacto con una recta que se quedó a la mitad del plato y que terminó del otro lado de la cerca del bosque derecho.Hanson suma cinco vuelacercas en 52 turnos con los Gigantes en esta temporada.Boxberger dejó escapar un salvamento por segunda vez en 16 oportunidades. Arizona llevaba una foja de 29-0 en juegos en los que tenía la delantera después de ocho innings.

