De alcances inesperados

A la vuelta de poco más de 11 años de su debut en Primera División con los Tuzos del Pachuca –21 de marzo del 2007–, de grandes alegrías vividas en la cancha, en el plano nacional e internacional, de logros y conquistas a nivel individual y colectivo, así como de profundas tristezas, como la fractura con el Tri en Arlington, Texas, que lo dejó fuera de ‘Brasil 2014’, momento que dijo, ya superó y ahora disfruta poder seguir en el juego, el futbolista juarense Luis Montes confesó que jamás pensó que llegaría tan lejos en el futbol profesional.De 32 años y 1.66 metros, Montes Jiménez ha vivido títulos de liga con Pachuca y León, equipo en el que fue parte fundamental del ascenso y bicampeón en la Liga MX.Con los Tuzos también participó en un par de mundiales de clubes en el 2008 y 2010, así como en la Copa Sudamericana 2007-2008.Tras más de una década en el futbol de paga, el oriundo del Infonavit Casas Grandes, repasó su carrera y habló de los planes a corto plazo, al igual que de los proyectos de cara a un futuro inmerso en el futbol.¿Has dimensionado todo lo que has logrado en este deporte, en el profesionalismo?“Bueno, a lo mejor a uno no le pasa por la cabeza hasta que lo vive ya demasiado tiempo. No pensé que fuera llegar a estos límites. Uno siempre sueña, pero cuando ya se le hace a uno realidad, valora muchas cosas que ha sufrido y ha pasado para estar en este momento y disfrutar de todo esto”.¿Cuál es tu balance, qué te ha dado el futbol profesional en todos sentidos?“Lo principal para mí fue llegar a Primera División. Después, todo lo que viniera de ahí, lógico siempre me decían, ‘lo difícil no es llegar sino mantenerse’, entonces, gracias a Dios me he mantenido bien, a un buen nivel. La verdad que me divierto haciéndolo. Ahora, soy ejemplo para muchos jóvenes que vienen de fuerzas básicas y uno trata de apoyarlos, de ubicarlos. A veces se me acercan y me preguntan que cómo hacen las cosas y trato de ayudarles y aportarles de mi experiencia también”.¿Tienes alguna asignatura pendiente en tu carrera?“Yo creo que siempre hay cosas pendientes, quiero volver a ser campeón, quiero meter muchos goles, meter más asistencias, ayudar a mi equipo a calificar y, también, regresar a la selección”.¿En corto tiempo?“Sí, te digo, es un proceso, sabemos que muchas veces un entrenador no le gusta tu forma de juego, no le gusta tu estilo y es difícil y a veces uno tiene que pasar. Hay muchos jugadores que se quedaron fuera de la lista –del entrenador Juan Calos Osorio– simplemente porque no están en Europa o porque no son del gusto del entrenador, entonces, también hay que trabajar conforme a eso y batallar para volver a estar ahí”.Sin ser lapidario ni quererte retirar, ¿cuántos años más tienes planeado jugar o eso no se planea?“Yo creo que eso se da conforme va pasando el tiempo. Uno tiene que seguir trabajando igual, lógico es como todo. Ya ves a ‘Rafa’ –Rafael Márquez–, cuánto tiempo no lleva y sigue jugando con una calidad bárbara, entonces, hay que ver cuándo pasa. Ahorita pienso meterme a estudiar de director técnico para poder trabajar ahí en el club o que se me dé la oportunidad de estar en las fuerzas básicas. Quiero estudiar para ser entrenador de fuerzas básicas o cualquier otro cargo que pueda agarrar”.