Dan jugadores el visto bueno a Gabriel Caballero

Rodrigo Prieto, delantero de Bravos FC Juárez, le dio el visto bueno y la bienvenida a Gabriel Caballero, nuevo entrenador del conjunto local, a quien consideró un ganador, tanto en su faceta de jugador como de director técnico.“Bien, digo, lo conozco poco, nunca lo he tenido. Como rival, creo que, al igual que su carrera futbolística como jugador siempre fue ganador. Creo que ya lo demostró, el corto tiempo que tiene de entrenador le ha ido muy bien. Es un ganador y bienvenido, esperemos que nos ayude a esto que queremos todos que es el ascenso”, afirmó.Cumplida la peor temporada de su historia en la ‘división de plata’, en el Clausura 2018, en el que sólo sumó 15 unidades y quedó fuera de la Liguilla, el atacante comentó que el FC Juárez tendrá una revancha en el próximo Apertura 2018 que iniciará el sábado 21 de julio, en esta ciudad.“Sí, claro. Seguimos en lo mismo, queremos ascender. Tenemos ya que enfocar eso, visualizar el ascenso. No se nos dio el año pasado, tenemos un año futbolístico nuevo, con gente que va a llegar nueva, con entrenador nuevo y no hay otra más que ascender”, expuso.Prieto aseguró que los Bravos volverán a estar en la Liguilla.Sobre el armado del conjunto para la próxima campaña destacó que la expectativa es conformar un buen equipo.“No sé, digo, es armar un muy buen equipo, claro, un buen grupo. Creo que hay una buena base, eso ya dependerá del cuerpo técnico y de la directiva. No sé qué estén buscando, qué van a armar, pero lo que traigan va a ser muy importante y va a sumar para lo que queremos todos”, manifestó.En cuanto a su situación contractual con el FC Juárez, Prieto Aubert, jugador de 35 años y 1.80 metros, declaró que su carta pertenece a la escuadra fronteriza, aún tiene un año de contrato y entra en los planes del club.“Pertenezco al club, me queda un año de contrato, sí, el plan es seguir aquí, la idea es continuar con Bravos”, manifestó.Al final de la práctica de la que el FC Juárez no informó nada, Prieto habló de los cambios de entrenadores que se dan en los equipos.“Es lo mismo, es futbol. El entrenador que llegue, tú como jugador tienes que dar lo mejor de ti siempre, puedes entrar en el gusto del entrenador o no, pero tienes que rendir al máximo y cuando te toque, aprovechar la oportunidad que tengas, creo que en todos lados es igual”, expuso.Mientras el draft de jugadores del Ascenso MX se realizaba ayer en Cancún, Quintana Roo, y algunos jugadores de la plantilla como Jonathan Aranda, Magno Aparecido y José Rodríguez, presentaban exámenes médicos, parte del cuerpo técnico de Caballero Schiker arribó a esta ciudad.Néstor Ibarra, preparador físico y Rogelio Rodríguez, entrenador de porteros, -conocido en el medio futbolístico en sus épocas como jugador activo en la organización de Tigres UANL como ‘Roro’- ya están en esta frontera.Hoy, el equipo continuará con sus entrenamientos de pretemporada en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

