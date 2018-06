Justify se alista para la Triple Corona con un impresionante galope

Nueva York.- Justify, el contendiente de la Triple Corona, se deslizó ayer por la mañana por la pista del Belmont Park, en su primera práctica.El corpulento potro de color castaño es el favorito en las apuestas para arrasar en la carrera del Belmont Stakes de mañana que ofrecerá una bolsa de 1.5 millones de dólares, después de su victoria en el Derby de Kentucky y en el Preakness.Justify arribó el miércoles por la tarde a esta ciudad después de tomar un vuelo desde Kentucky.Bob Baffert, el entrenador que es miembro del Salón de la Fama, vio con deleite lo bien que el caballo soportó el viaje y los lugares desconocidos en esa nublada mañana.“Se veía como si la estuviera pasando bien”, dijo Baffert después del galope.“Se veía feliz. Estuvo un poco agresivo y un poco descansado. No podía verse mejor”.Justify recorrió las 1 3/8 de milla de manera entusiasta e impaciente.Baffert dijo que omitió los acostumbrados tapones para los oídos, que podrían haberle dado a Justify una ligera ventaja.Los tapones los usará en el último galope que dará este viernes.Justify los usa para entrenar y no para correr.Baffert decidió no entrenar a Justify en el pasto ni en el arrancadero.“A donde quiera que va parece como si ya hubiera estado allí anteriormente”, dijo Baffert.“El día de hoy se comportó como si hubiera estado aquí antes. Es un caballo muy inteligente”.El Belmont es la carrera más larga de la Triple Corona, ya que son 1 ½ millas en una superficie demandante conocida como “Big Sandy”.Aunque eso no debe ser un problema para Justify, de acuerdo a Baffert.“Hemos estado practicando en una pista muy cansada en California”, dijo.“Mis caballos, cuando vienen aquí, es como si flotaran por la pista. Es realmente agradable verlos”.Si logra una victoria en el Belmont, Justify podría convertirse en el treceavo ganador de la Triple Corona, y la segunda de Baffert.En el 2015, ganó la Triple Corona con American Pharoah.Mike Smith también está impresionado.Smith, quien montará a JUstify este sábado, observó la práctica con Humberto Gómez como jinete durante el galope.“Se veía muy bien corriendo sobre tierra, se vio muy bien”, dijo Smith.“Yo creo que le gustó la pista”.

