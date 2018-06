Cleveland.- LeBron James se encontraba relajado, reflexionando y hasta resignado a su destino.Está cerca el final de la serie, la temporada y tal vez hasta su segundo período en Cleveland.Los Warriors de Golden State han logrado llegar por octava ocasión consecutiva a las Finales de la NBA –ya que su rivalidad de esta temporada con los Cavaliers ha sido unilateral.Cansado y luchando con las emociones después de perder el Juego 3 del miércoles, en el que Kevin Durant anotó 43 puntos y colocó a los Warriors a una victoria de conseguir su tercer título en cuatro años, James señaló ayer lo que se ha convertido en algo aterradoramente obvio.Los Warriors están a otro nivel y tal vez lo estén por un rato.“Obviamente, desde la perspectiva del talento, si uno observa a Golden State desde sus mejores cinco jugadores contra nuestros mejores cinco jugadores, uno diría que están mejor unidos que nosotros. Hay que hablar con la verdad”, comentó James antes de comentar sobre las incontables virtudes de Golden State.“Por ejemplo, Kevin Durant. Ellos tienen a dos Jugadores Más Valiosos en su equipo. Luego, está Klay Thompson que podría estar fácilmente en un equipo y llevarlo a cuestas, quien anotó 40 puntos un período antes. Luego, está Draymond Green, quien es uno de los mejores defensas y mentes que tenemos en este deporte. Ellos tienen a ese equipo”.“Podríamos agregar a otro Jugador Más Valioso de las Finales y sacarlo de la banca, a Andre Iguodala, además de Shawn Livingston, el seleccionado en primer lugar, y al All-Star David West y todos los demás. Ellos tienen mucho talento”.Al parecer, demasiado para este equipo de los Cavaliers.James no estaba dando excusas de los problemas que ha tenido Cleveland en esta postemporada, porque si no hubiera sido por el señalamiento que revirtió un réferi o el bloqueo mental que tuvo J.R. Smith en los últimos segundos del tiempo reglamentario del Juego 1 o la brillante actuación que tuvo Durant en el Juego 3, los Cavaliers estuvieran liderando la serie.Aunque el tres veces campeón, estaba siendo honesto y abierto a las oportunidades que tienen los Cavaliers de convertirse en el primer equipo en superar un déficit de 3-0 en los playoffs.Hasta este momento, 131 equipos lo han intentado y los 131 han fallado.“Estamos en una posición en la que pudimos haber ganado dos de esos tres partidos”, dijo James, quien encestó 33 puntos y consiguió un triple-doble en el Juego 3 en sus décimas Finales.“¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que encestar más? ¿Tenemos que esforzar nuestras mentes un poco más? ¿si hay un balón en el suelo y no podemos alcanzarlo, tenemos que tirarnos de clavado para conseguirlo?Esas fueron las preguntas relevantes del día de ayer.Hoy tendrá otras si los Warriors, quienes han lidiado con la adversidad durante toda la temporada, arrasan con los Cavaliers.James se dirige a la agencia libre y de allí ¿a dónde irá? ¿A Los Angeles, Filadelfia o Houston?¿O acaso decidirá que es muy doloroso salirse nuevamente de Cleveland, que ha sido su equipo de casa durante 11 temporadas, y se localiza justo carretera arriba de su actual casa en Akron?

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.