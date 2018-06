Ciudad de México.- Una invitación para asumir la inmortalidad del futbol americano rechazó ayer el exreceptor abierto, Terrell Owens.El octavo mejor jugador en recepciones de la NFL con mil 78 declinó asistir a la ceremonia del Salón de la Fama programada para el 4 de agosto en Canton, Ohio. A través de un comunicado, Owens dijo que ya le había manifestado a la Liga su intención de no acudir al evento, pues ese día contempla estar haciendo otra cosa en otro lugar.“Aunque aprecio increíblemente esta oportunidad, he tomado la decisión de declinar públicamente mi invitación a asistir a la ceremonia de enaltecimiento en Canton”, manifestó Owens.“Después de visitar Canton a inicios de este año, sentí el deseo de celebrar el que será uno de los días más memorables de mi vida, en otro lado”. Owens fue seleccionado por los 49ers de San Francisco en la tercera ronda del sorteo universitario de 1996. Jugó para Filadelfia, Dallas, Buffalo y Cincinnati durante 15 años en el profesionalismo.En la lista histórica de la Liga está como segundo en yardas en recepciones con 15 mil 934 y tercero en recepciones de touchdowns con 153.“Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Terrell de no participar en la ceremonia”, informó el presidente del Salón de la Fama, David Baker, en un boletín.“Aunque sin precedentes, el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, los casi 5 mil voluntarios y toda la comunidad están comprometidos a celebrar la excelencia de la Clase del 2018 que dará la patada inicial a la temporada número 99 de la NFL”.Owens fue elegido para su ingreso como parte de la Clase del 2018 junto a Ray Lewis, Randy Moss, Brian Urlacher y Brian Dawkins.

