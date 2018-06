Chicago.- Anthony Rizzo aportó un jonrón solitario y produjo otra carrera mediante un elevado de sacrificio para que los Cachorros de Chicago superaran ayer 4-3 a los Filis de Filadelfia.Los Cachorros consiguieron su quinto triunfo en seis compromisos y se acercaron a medio juego de Milwaukee, el líder de la División Central de la Liga Nacional.Tommy LaStella y Kris Bryant pegaron sencillos productores durante un ataque decisivo de tres carreras en el quinto acto. El elevado de Rizzo al jardín izquierdo coronó el racimo, luego que la repetición determinó que el catcher Andrew Knapp había bloqueado indebidamente el plato con la pierna izquierda mientras Albert Almora trataba de anotar desde la antesala.Almora superó el tiro potente de Dylan Cozen desde el bosque izquierdo, pero no pudo tocar el plato, debido a que Knapp se interpuso en su camino. Originalmente, se marcó el out antes de que la decisión se revocara.Scott Kingery produjo dos carreras con un doble y el dominicano Carlos Santana pegó un sencillo productor por Filadelfia, que sin embargo sufrió su quinta derrota en seis compromisos.Brian Duensing (2-0), el primero de cinco relevistas de los Cachorros, logró el triunfo pese a recibir dos anotaciones en un inning.Nick Pivetta (4-5) sufrió su tercera derrota consecutiva.Marlins 1, Cardenales 4San Luis.- Miles Mikolas se recuperó tras sufrir su primera derrota de la temporada, al lanzar pelota de tres imparables en siete innings, para que los Cardenales de San Luis derrotaran 4-1 a los Marlins de Miami.El venezolano José Martínez disparó un jonrón de dos carreras en el primer inning. Lidera a los Cardenales con 35 impulsadas.Mikolas (7-1) toleró una carrera sucia, recetó cinco ponches y dio un boleto. Mejoró a 2.27 su efectividad, y los Cardenales rescataron el último encuentro de la serie tras perder los dos primeros.Tras un revés de 4-0 ante Pittsburgh, Mikolas volvió a lanzar al menos seis innings, algo que ha conseguido en 10 de sus 12 aperturas en la campaña.Jordan Hicks permitió un boleto y un hit en el octavo inning, pero salió adelante.Medias Blancas 2, Mellizos 7Minneapolis.- Jose Berríos logró su segundo juego completo de esta temporada, con pelota de seis hits, y los Mellizos de Minnesota batearon tres jonrones frente a James Shields para derrotar 7-2 a los Medias Blancas de Chicago.Berríos (7-5) retiró a sus primeros 14 rivales antes de recibir un doblete del venezolano Omar Narváez. Para entonces, el derecho de 23 años tenía ya una ventaja de 7-0.El boricua repartió 10 ponches, sin dar boletos, para embolsarse su cuarta victoria en cinco aperturas. Suma 44 ponches y cuatro bases por bolas en 37 entradas y dos tercios durante ese período, y ha cumplido cinco aperturas consecutivas de seis entradas o más, la mejor cifra en su vida.El venezolano Eduardo Escobar conectó un jonrón de dos carreras luego de un doblete del puertorriqueño Eddie Rosario en la primera entrada ante Shields (1-7), quien no ha ganado en 12 aperturas desde el día del juego inaugural de la campaña.En el segundo acto, el venezolano Ehire Adrianza añadió un bambinazo solitario.Dodgers 8, Piratas 7Pittsburgh.- Joc Pederson bateó un par de cuadrangulares, Cody Bellinger disparó su tercer jonrón en el mismo número de duelos, y los Dodgers de Los Angeles recurrieron a nueve lanzadores para superar 8-7 a los Piratas de Pittsburgh.Pederson abrió el juego con un garrotazo solitario ante Jameson Taillon (3-5). Añadió un vuelacercas de dos carreras en el octavo capítulo frente a Michael Feltz.Es la segunda vez en la semana que ha pegado más de un jonrón en un encuentro.Bellinger bateó de 4-3, incluido un batazo que envió la pelota apenas encima de la verja del jardín izquierdo en el sexto inning, para que los Dodgers tomaran la ventaja por tres carreras. Los relevistas preservaron la diferencia, y Los Ángeles ganó por 15ta ocasión en 20 juegos, para volver a la marca de .500 (31-31).El dominicano Pedro Báez (3-3) se llevó el triunfo al sacar seis outs –la mayor cifra por parte de cualquiera de los relevistas a los que recurrió el manager Dave Roberts.Rockies 5, Rojos 7Cincinnati.- Jesse Winker disparó un vuelacercas de dos carreras en la 13ra entrada para completar la remontada de los Rojos de Cincinnati, que se impusieron 7-5 a los Rockies de Colorado y evitaron la barrida en la serie.A un out de lograr la segunda barrida de su historia en el Great American Ball Park, los Rockies dilapidaron la ventaja en el noveno inning. Terminaron sufriendo su quinta derrota en siete juegos.Han dejado escapar delanteras en sus cinco tropiezos.El zurdo Chris Rusin (0-2) golpeó a Joey Votto con un pitcheo en el comienzo del 13er capítulo. Winker puso fin al juego con un jonrón por primera vez en su carrera.Así, concluyó el encuentro más largo que ambos equipos han disputado en esta temporada.Marineros 5, Rays 4St. Petersburg, Florida.- Mike Leake lanzó hasta la novena entrada, en tanto que Mitch Haniger disparó un jonrón y produjo tres carreras para que los Marineros de Seattle, líderes del Oeste de la Americana, superaran 5-4 a los Rays de Tampa Bay.Leake (6-3) fue relevado con una ventaja de 5-1, luego de permitir su octavo hit, un doblete del venezolano Wilson Ramos que inauguró el noveno capítulo. Johnny Field sacudió un doble de tres carreras ante el dominicano Alex Colomé, antes de que el excerrador de los Rays obligara a que Daniel Robertson pegara un rodado que puso fin al encuentro.Haniger acumula 46 impulsadas, a una de la mejor marca de su vida, impuesta la semana anterior. Los Marineros cosecharon su décima victoria en 13 juegos.Robertson bateó un jonrón por Tampa Bay, que ha anotado 16 veces durante una racha de siete derrotas consecutivas. Esa seguidilla incluye una barrida en tres juegos disputados el fin de semana anterior en Seattle.Los Marineros tomaron una ventaja de 3-0 en el segundo inning ante Austin Pruitt (1-3).Tigres 7, Medias Rojas 2Boston.- El cubano Leonys Martín bateó un jonrón de dos carreras para coronar un racimo de cinco en el primer inning, y los Tigres de Detroit derrotaron 7-2 a los Medias Rojas de Boston.Detroit le cortó a Boston una racha de cuatro victorias consecutivas. Los Medias Rojas habían superado a los Tigres por 13-1 en forma combinada durante los primeros dos duelos de la serie.El zurdo Matthew Boyd (4-4) lució sólido durante su tercera apertura de por vida ante Boston. Permitió sólo cuatro hits y dos anotaciones, además de recetar seis ponches en seis innings y un tercio.Aceptó un vuelacercas solitario de Andrew Benintendi y realizó tres lanzamientos descontrolados. Pero nada de ello revistió mayor importancia durante una noche de discreto bateo de Boston.

