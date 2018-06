Herrera deja al Tricolor por problemas

Copenhague, Dinamarca— Los detalles no se acaban en la Selección Nacional.Después de que se diera a conocer el escándalo por unas fotos de algunos jugadores de la Selección de fiesta, en su día libre, ahora Héctor Herrera se ausentó de la práctica del equipo para arreglar “asuntos personales”.El comunicado enviado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dice: “El jugador Héctor Herrera recibió un permiso especial para ausentarse el día de hoy [miércoles] de la concentración... se incorporará mañana (jueves) para continuar con la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA en Rusia”.De inmediato empezaron las especulaciones: si la ausencia se debía al problema que le ocasionó la fiesta o que está a punto de firmar con la Roma de Italia.No se aclaró nada. Lo único cierto es que se perderá dos entrenamientos del equipo nacional. Es prácticamente un hecho que no jugará contra Dinamarca el próximo sábado.La realidad es que a pocos días de la Copa del Mundo, en la Selección no todo marcha como debiera ser. Dennis te Klose, director de Selecciones, se limitó a decir: “Héctor regresa mañana [jueves] y punto”, creando precedentes que no vienen nada bien teniendo una Copa del Mundo tan cerca.El entrenamiento... A pesar de las bajas por lesión y por permisos, el 11 para jugar contra Dinamarca cobra forma.Y se ve bien.Osorio dejó ver la mayor parte del entrenamiento y puso el cuadro que podría jugar ante los daneses. En la portería, aunque alternó, jugará Guillermo Ochoa.En la lateral derecha puso a Edson Álvarez, por izquierda a Jesús Gallardo. La pareja de centrales estuvo conformada por Carlos Salcedo y Héctor Moreno.En la media cancha apareció Rafael Márquez como pivote, por la izquierda Andrés Guardado y Miguel Layún como interior por la derecha. Por las bandas estuvieron Carlos Vela e Hirving Lozano; en el eje del ataque apareció Javier Hernández.Osorio practicó mucho las pasadas de los laterales y la definición. Al final, el cuadro titular le ganó a los suplentes por 1-0, con gol del “Chicharito”.

