A conciencia

Para lo que será su compromiso previo a la disputa por el título del mundo, el púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román ya prepara sus armas en Maywood, California.Como se ha vuelto una costumbre, desde que derrotó al ex campeón mundial Orlando ‘Siri’ Salido, el retador oficial al título del mundo en peso superpluma, el fronterizo Román Portillo realiza campamento en el condado de Los Ángeles, bajo la supervisión del entrenador Rudy Hernández.‘Mickey’, quien es el campeón Internacional de las 130 libras y además el primer clasificado mundial por el Consejo Mundial de Boxeo, sabe que la fórmula con la que se gana, repite, por lo que de nueva cuenta se ha puesto a las órdenes de Hernández.Dicha preparación es para el duelo con el invicto venezolano Michel ‘El Gallo de Oro’ Marcano, en el marco de la Feria de Juárez 2018.“Me siento como en casa con Rudy; tenemos un buen plan de trabajo, hay un gran grupo de sparrings que todos los días me exigen el máximo, hay peleadores de todas partes del mundo y todos los días enfrentamos diferentes estilos de pelea”, señaló el peleador juarense.En la que pudiera ser su última escala, antes de encarar a Miguel ‘Alacrán’ Berchelt en la pelea por el título mundial de la división superpluma del CMB, Román buscará su triunfo número 60 en el boxeo de paga.Esta función de box es parte del programa de espectáculos que se llevará a cabo dentro de la Feria Juárez. El cuadrilátero estará al pie de la ‘X’, en la Plaza de la Mexicanidad.“Ahora vamos contra un invicto y no puedo permitirme una derrota estando tan cerca de la pelea de campeonato del mundo, los venezolanos últimamente han dado grandes sorpresas, pero estoy mejor que nunca y listo para lo que venga, mi gente de juaritos verá una guerra en la que voy a salir con la mano en alto”, sentenció.En el duelo semiestelar de la papeleta que presenta Promociones del Pueblo, la campeona Internacional Diana ‘La Bonita’ Fernández, defiende la corona WBC de las 112 libras frente a la dura contendiente colombiana Olga ‘La Monita’ Julio.

