Copenhague, Dinamarca— Un día más de recuperación para Diego Reyes. El defensor entrenó, otra vez, con “normalidad”, en lo que pudo hacer. Realizó el calentamiento, hizo piques, tocó el balón, pero a la hora de que el grupo hizo futbol, se fue a trabajar con Carlos Pecanha.Todo iba bien, hasta que sucedió. Reyes hizo un ejercicio donde tenía que estirar la pierna, cuando lo intentó, en su cara se dibujó una mueca de dolor, que en segundos se transformó en desesperación y después en desilusión.Se había vuelto a resentir.Enseguida se fue a la cama de masajes para detener el dolor, se logró, pero lo que no se puede detener es el tiempo.Al canterano del América se le harán exámenes para determinar si el dolor es producto de que la lesión se ha recrudecido, y de ahí se tomará una decisión... Parece que está fuera del Mundial. “El siguiente paso es hacerle unos estudios y ver su estatus actual antes de suponer algo”, dijo Dennis te Kloese, director de Selecciones.El holandés no quiso adelantar nada, lo que sí hizo fue reconocer, que la recuperación de Reyes se ha salido del límite: “Todos sabemos muy bien que su rehabilitación se ha tardado en las últimas horas y semanas, no hay secretos”.Por la mañana, Juan Carlos Osorio, técnico nacional, habló durante varios minutos con Reyes. Dialogó largo y tendido y todos suponen lo que le dijo... que está más dentro que fuera de la Copa del Mundo”.Te Kloese aceptó que el colombiano “habló, pero con todo el grupo, habló de fechas y de la importancia de estar físicamente bien y de la importancia del partido del sábado. Todos sabemos que queremos al grupo listo para este partido”.El relevo está listo y está en el grupo, es Erick Gutiérrez, volante del Pachuca, y no importa que no juegue de defensa central, ni que se especialice en la contención, en caso de baja de Reyes, entrará en los 23 mundialistas.“El profe Osorio lo invitó por una razón, que fue que lo hizo muy bien durante la concentración; es un jugador importante y hemos hablado con Pachuca para que nos pudiera acompañar. Se inscribió la lista de 23 y en caso de una lesión quedamos que Erick sería quien entre. Ya analizamos este caso”.

