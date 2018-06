Siempre contra los mejores

Los aficionados del boxeo siempre han amado a los peleadores que se enfrentan a los mejores rivales. Muchos dicen que están dispuestos a luchar contra los mejores, pero a menudo, las preocupaciones comerciales se convierten en obstáculos.Austin ‘No Doubt’ Trout (31-4, 17 KOs) es un raro boxeador moderno que siempre ha caminado peleando contra los mejores peleadores de su división. Se ha enfrentado a personas como Erislandy Lara, Jermall Charlo, Saúl Alvarez y Jarrett Hurd. Derrotó al futuro miembro del Salón de la Fama Miguel Cotto en una decisión desequilibrada en el Madison Square Garden. Gane o pierda, el boxeador de 32 años de edad ha tenido excelentes actuaciones contra algunos de los boxeadores mejores y más difíciles del deporte.El sábado 9 de junio, Austin seguirá esa tradición cuando desafíe al campeón mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo, Jermell Charlo (30-0, 15 KOs), en el Staples Center de Los Angeles. La pelea será la presentación conjunta de Leo Santa Cruz y Abner Mares II en una transmisión televisada por Showtime a las 8:00 p.m.Trout no subestima al campeón.‘Necesito usar mi juego de pies y mi capacidad de adaptación’, dijo el paseño avencidado en Las Cruces. ‘El juego de pies lo mantendrá fuera de balance, evitará que arroje esas grandes bombas.‘Cambiaremos según lo que muestre. Hemos tenido diferentes sparrings en los entrenamientos: tenemos un tipo que tiene velocidad, un tipo que es alto y tiene una mano derecha fuerte y rápida, y luego tenemos tipos que vienen y tratan de intimidarnos. Nos aseguramos de estar listos para lo que sea que nos arroje.’A pesar de su experiencia, Trout todavía estudia el deporte para seguir creciendo. Eso y su condicionamiento contribuyen al éxito de su carrera.‘Soy un estudiante del juego, así que miro y me quedo cerca del boxeo. Intento quedarme en el gimnasio. Especialmente cuando cumplí 26, 27, noté que no era capaz de recuperar mi forma tan rápido como solía hacerlo.’Hace varios años, como contendiente, Austin tuvo la oportunidad de ‘eparrear’ con peleadores de clase mundial, incluido el campeón mundial de peso medio que reinó durante mucho tiempo, Sergio Martínez. Esa experiencia indudablemente ayudó a Trout a progresar al siguiente nivel en su carrera.‘Espero que sigan durmiendo en mí. Voy a despertarlos abruptamente el 9 de junio. No puedo esperar. Todo ha sido escrito. Solo tengo que terminar la misión’, dijo Trout.‘La primera vez que sparree con Sergio Martínez, yo también estaba entrenando con Margarito. Él estaba a punto de pelear contra Pacquaio. Practicaba con Margarito por la mañana, volvía a casa y tomaba una siesta, y me entrenaba con Martínez por la tarde. Recuerdo que Sergio me dijo: Eres una máquina.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.