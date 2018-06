El paseño Adrián Torres, del equipo de beisbol de la Americas High School de El Paso, fue seleccionado ayer en la ronda 33 del Draft de las Grandes Ligas por los Medias Rojas de Boston. Torres fue la selección mil en general.“Los Medias Rojas decidieron otra selección de preparatoria en la ronda 33, tomando un jardinero de Texas en Torres’, señala el sitio overthemonster.com, que da cobertura especial a la novena de Boston. ‘No es un chico grande, pero figura como jardinero central y fue uno de los mejores bateadores de su zona (El Paso) en su último año. Él no está comprometido con ningún programa de la División I para el próximo año, sino con New Mexico Junior College”.Elegido al equipo ideal All-District 1-6A, el máximo sueño de Torres es llegar a ser jugador de beisbol profesional. “Ha sido mi sueño jugar en el siguiente nivel’, declaró Torres el día que firmó una carta de intención para jugar con New Mexico Junior College. ‘Con suerte, puedo seguir así y seguir jugando. Con suerte, puedo llegar a la pelota profesional. Este es sólo el siguiente paso para alcanzar ese sueño. Estoy emocionado”.Titular durante tres años con los Trailblazers de Americas HS, Torres bateó para un promedio de .462 con nueve cuadrangulares y 49 carreras impulsadas durante su año senior. También terminó con una marca de 6-2 lanzando, lo que le valió ser nombrado Más Valioso del Distrito 1-6A.De acuerdo con la página de Twitter del equipo de beisbol de los Blazzers, Torres es el cuarto jugador en la historia de la escuela en ser seleccionado en el Draft de las Grandes Ligas, uniéndose a Oscar García (2010), Anthony Prieto (2012) y Orlando García (2017).Ahora Torres puede elegir entre tomar la oferta de los Medias Rojas de Boston o ir al New Mexico Junior College, con quienes firmó una carta de intención para jugar el próximo año.

comentarios

