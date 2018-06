Puntual a la cita

Nueva York— El ganador del Kentucky Derby y el Preakness arribó a Nueva York ayer en anticipación a la carrera de este fin de semana del Belmont Stakes, en la que el potro intentará ganar la Triple Corona.Justify viajó tranquilamente al Belmont Park en un vuelo desde Louisville, Kentucky, y por tierra desde el aeropuerto en Long Island. Fue recibido por una multitud de los medios que filmaron cada paso que dio mientras caminaba rumbo al establo 1, el mismo lugar en el que American Pharoah fue hospedado antes de ponerle fin a la sequía de 37 años en las carreras de caballos al ganar la Trimple Corona en el 2015 y convirtiéndose en el 12vo. caballo en lograr concluir la hazaña.“Simplemente se siente una vibra muy distinta”, dijo Bob Baffert, quien también entrenó a Pharoah. “Es como si supiéramos que todo es posible”.Justify se enfrentará a nueve rivales el sábado en el Belmont de una y media millas, la más larga y ardua de la serie de tres carreras. Trae consigo un récord de 5-0 y es el favorito para ganar la competencia con momios de 4-5.“Ahora sólo tiene que cerrar el trato”, dijo Baffert. “Hay mucha presión, también. Estamos en Nueva York. El lugar estará a reventar. Uno querrá ver a las superestrellas”.Justify fue recibido con los relinchos de los otros caballos que ya estaban en el establo del entrenador John Terranova, quien hospeda a los caballos velocistas de Baffert que vienen de fuera.“Seguro captó su atención. Debe tener algo que los atrae”. Dijo Baffert. “Cuando se bajó de la van, él simplemente me arrastró hasta aquí”.Baffert fue víctima de una mordida en su mano de parte de Justify el otro día mientras caminaba al caballo.“Es un caballo muy rudo”, dijo el entrenador. “Uno lo puede adorar por unos cuatro segundos solamente, pero hasta ahí llega”.Justify pisará la arenosa superficie del Belmont Park por primera vez el jueves. Baffert aún no decide exactamente qué hará el potro los próximos dos días, aunque seguramente no será nada relevante; la mayor parte de su entrenamiento ya quedó terminada.Justify ganó el Derby y el Preakness con hipódromos lodosos.El hijo de 13 años de Baffert, Bode, ya envió por mensaje de texto su pronóstico del clima para el día de la carrera a su padre, quien lo leyó en voz alta desde su teléfono. Bode quiere ser un meteorólogo.“Díganle a papá que tendremos una media pulgada de lluvia el día del Belmont. Un frente frío se desplazará por Elmont el día de la carrera. Hay probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, con algunas tormentas aisladas”, dijo Baffert entre risas. “Ese es mi meteorólogo. Siempre tiene razón.”

