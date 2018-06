Sin oportunidad

Campeón bateador en el torneo regional de beisbol, Roberto Quiroz ha estado fuera del roster de Indios de Ciudad Juárez en las series dos y tres contra Jiménez y Nuevo Casas Grandes.La situación en el equipo de Quiroz es analizada por el manager Marcelo Juárez, quien manifestó que junto a Néstor Cruz y Adrián García, es uno de los peloteros que rotan en algunas semanas, hecho que le molestó.“A él le tocó descansar esta semana. Sí, hubo una molestia por parte de él”, comentó.Juárez declaró anteayer que hablaría de manera más formal con el pelotero para decirle hasta dónde puede tener una participación en el equipo y qué tanto puede jugar.Comentó que el inicialista Eudor García es de los mejores bats del equipo, Ricardo Torres ha sido utilizado como bateador emergente a la hora importante y ha tenido buenos turnos y el antesalista Jaime Gurrola es de la parte funcional del equipo.“Él quiere más o menos tener una idea de hasta dónde va a ser su participación con el equipo y vamos a decirle la verdad. No soy de la gente que le guste andar contando mentiras, decirle hasta dónde puede ser su participación y que él decida si le conviene estar en el equipo o si realmente decide hacer otra cosa”, mencionó.Afirmó que él no le puede prometer a Quiroz que va a jugar todos los partidos como titular.Mencionó que el ser campeón bateador en el regional le dio la oportunidad de estar en el conjunto, más no la seguridad de participar en todos los duelos en una posición tan competida como es la primera base.Sin embargo, dijo que va a tratar de activarlo esta semana.José Torres, bateador designado de los Indios, quien bateó para .385 con cinco hits en 13 turnos, dio tres jonrones y produjo ocho carreras contra Faraones, no practicó el martes anterior.“Él tiene permiso, ya aunado a los detalles que pasaron antes de iniciar la temporada, donde hubo alguna serie de confusiones, José Torres tiene unos problemas de tipo personal que los va a resolver esta semana. Inclusive no va a estar en el partido del jueves, él posiblemente el viernes y sábado estará jugando. Él tiene permiso por parte de la directiva y por parte del cuerpo técnico”, expuso.Juárez consideró que la pasada serie contra los Faraones de Nuevo Casas Grandes resultó complicada para el pitcheo indígena e informó que por segunda semana consecutiva habrá cambios en la rotación de lanzadores, esta vez, en el orden de los serpentineros.Ahora será el pitcher derecho Servando López quien tirará los jueves y abrirá cada serie.“Ya hablamos con Servando que él debe tomar el lugar que tenía el año pasado. Era el primer pitcher de la serie, ya lo vio de buena manera, entonces, ya Servando va a ser el que va a iniciar los primeros juegos”, expuso.Comentó que dialogaría con Álvaro Sandoval para determinar a los inicialistas de los duelos de viernes y sábado.Las opciones son el mismo Sandoval y Aarón Aguilar, en ese orden, o a la inversa.“Pero ellos van a ser los abridores –Servando, Álvaro y Aarón–. Ya vamos a tratar de darle una forma ya más completa al equipo, entonces de esa manera lo vamos a hacer ya”, declaró.Apuntó que hay otros jóvenes en el staff de pitcheo que tienen que posesionarse cuando el abridor no cumpla las cinco entradas, para darles ese lugar y, a la vez, evitar que reviente el pitcheo, lo cual, no le interesa hacer.Entre ellos, mencionó a los relevistas intermedios Marcos Abascal y Antonio Miranda, así como al situacional Mario Ureña para los bateadores zurdos e igualmente a Alfredo Reyes.Mencionó que Edgar Martínez, prospecto de Diamondbacks de Arizona vino a Casas Grandes a ‘marcar’ y Darío Gardea, de Tigres de Detroit, quien ya salió a República Dominicana, ya están dados de alta en caso de requerirlos para los playoffs.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.