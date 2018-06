Responde con el bat

Fuera de roster para el inicio de la campaña, Gerardo Balderrama, jardinero de Indios de Ciudad Juárez, aprovechó la oportunidad que le brindó el manager Marcelo Juárez y, en su presentación en la temporada frente a los Faraones de Nuevo Casas Grandes, logró buenos números con el bat.Además, aportó a la tribu su característica velocidad en los senderos y efectivo fildeo en el outfield.En su primera serie con la escuadra teporaca en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’, Balderrama conectó cinco imparables en ocho turnos para un porcentaje de .625.“La verdad, gracias a Dios tuve buenos números este fin de semana”, resaltó el joven pelotero de 21 años y 1.74 metros.En el partido del jueves anterior entró de emergente en la última entrada y dio hit.De nuevo, el viernes salió de la banca, volvió a ver acción y, en el duelo sabatino inició en el line up indígena, en el jardín derecho.“Me dieron la oportunidad de empezar y gracias a Dios se me dieron las cosas”, mencionó.Jugador de Brujos en el pasado torneo regional, ‘Gerry’ indicó que siempre entra al terreno de juego con la idea que las cosas salgan bien.“Lo que uno quiere es que siempre le vaya bien, pero esto es beisbol y un día que te vayas de cuatro cuatro, al siguiente día te puedes ir de cuatro nada, pero gracias a Dios se dieron las líneas y aportar lo más que se pueda al equipo”, expuso.Aunque mencionó que a la defensiva comentó que cumplió con su labor, admitió que hay algunos errores a corregir y con trabajo saldrá adelante.El no ser incluido en el roster de Indios para la serie inaugural contra Ojinaga no mermó en el ánimo del jugador, quien tomó las cosas con calma, se mantuvo en las prácticas con el conjunto aborigen y enfocó su objetivo en que tarde que temprano, el llamado y el momento de entrar en acción, llegarían.“En un principio no tuve la oportunidad de estar en el roster, pero sabía que trabajando duro y manteniéndome con el equipo, tarde o temprano iba a llegar la oportunidad y era más que aprovecharla y dar lo mejor de mí”, expuso.Después de cumplidas tres jornadas en la justa, a la vez que resaltó que el equipo luce más unido y muy fuerte a la ofensiva.Con marca de 6-3, ubicados en el subliderato general del torneo, los Indios sostendrán a partir de esta noche la segunda serie consecutiva contra los Faraones, -a quienes vencieron en el Estadio Luis Cobos Huerta dos juegos a uno- ahora en casa, en el Estadio ‘Juárez Vive’, donde buscarán ganar por cuarta ocasión la batalla a sus rivales.“No hay que menospreciar al equipo de Casas Grandes, es un equipo fuerte, pero también nosotros traemos con qué y no queda más que dar lo mejor de cada uno de nosotros e irnos juego por juego”, expuso.

