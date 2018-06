Se termina el tiempo a Reyes

Copenhague, Dinamarca- Una buena y una mala para la Selección Nacional Mexicana.Primero la mala.El tiempo pasa, México está a 12 días de su debut en la Copa del Mundo en contra de Alemania y... Diego Reyes no se recupera al 100 por ciento.El defensor del Porto sufrió un desgarre hace más de un mes, jugando para su club de Portugal. La lesión le impidió finalizar la temporada con los Dragones, y aunque se esperaba que con rehabilitación y descanso, a estas alturas de la concentración, ya estuviera listo... la realidad es que no, al canterano del América todavía le falta.¿Qué hará el director técnico, Juan Carlos Osorio?En la práctica realizada en el Complejo deportivo del estadio Brondby, Reyes hizo el calentamiento, sin problema alguno, participó en el “torito”, sin molestia, peloteó un poco, pero...Cuando Osorio repartió las casacas para realizar un partido, no fue considerado. Reyes se fue al fondo de la cancha para realizar trabajos de rehabilitación con Carlos Pecanha, fisioterapeuta del Tricolor.¿Qué hará Osorio?Ya cambió de opinión una vez, dijo que tomaría una decisión, “en el juego contra Escocia, ahí los espero ver”, pero el tiempo no le alcanzó, lo rebasó y puso un nuevo plazo... “en el partido contra Dinamarca deben jugar”, mencionó, pero a estas alturas, a cuatro días del encuentro, se ve complicado que el canterano del América llegue.Y... ¿qué hará Osorio? dentro de su lógica, Reyes puede jugar hasta en tres posiciones. La primera, como central por la derecha, puesto en el que se necesita tener armas ante la baja de Néstor Araujo. La segunda, como contención, y ante el recorte de Jesús Molina del grupo, todo hacía indicar que el larguirucho jugador tendría posibilidades de ser titular ahí. Y la tercera, como lateral por la derecha, puesto que no desconoce, y alguna vez ha jugado, no sólo en el Tricolor, sino hasta en el Porto.La pregunta es la misma ¿qué hará Osorio?No sabemos la respuesta... Tal vez ni él,La buena noticia es que Andrés Guardado ya hizo futbol. El volante de 31 años y con tres Mundiales encima hizo el entrenamiento completo. Participó en el calentamiento, en el “torito” peleó la pelota como el que más y con el balón mostró mucha energía.Sí, aún se le ve con falta de ritmo, falló algunos pases, pero a la hora del partido peleó como el que más, jugó sin miedo, puede decirse que uno de los capitanes del Tricolor está de regreso y el plan de Osorio no está tan maltrecho al final.La Selección Nacional entró en una de las cancha del complejo danés. Ante la baja de Reyes por rehabilitación, Gerardo Torrado, director deportivo, se despejó de los pantalones largos y se puso a jugar como en sus mejores años, que no han quedado muy atrás.