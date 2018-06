París— Dominic Thiem se impuso ayer a Alexander Zverev 6-4, 6-2, 6-1, para avanzar por tercera vez consecutiva a semifinales del Abierto de Francia, al tiempo que Novak Djokovic fue eliminado.Luego de ganar tres peleados matches consecutivos de cinco sets, el alemán Zverev, de 21 años, no pudo superar su evidente fatiga.Apenas a los 10 minutos de comenzado el encuentro, Zverev se agarró el muslo izquierdo. Y de nuevo a mediados del segundo parcial, tras perseguir uno de los numerosos drop shots usados por Thiem para hacerle correr.Tras caer abajo 4-1 en ese set, Zverev llamó a un entrenador, que le colocó un vendaje en el muslo en uno de los cambios.Pero muy pronto, Zverev se vio con una desventaja de dos sets, lo que resultó demasiado para superar.Thiem no ha llegado nunca a la final en el Roland Garros, no obstante. Ahora tendrá que superar a un rival sorpresivo, el italiano Marco Cecchinato, que se impuso 6-3, 7-6 (4), 1-6, 7-6 (11) a Djokovic, el campeón del 2016, en una batalla que duró casi tres horas y media y tuvo varios duelos emocionantes.“En contuvo sus nervios asombrosamente bien en m omentos importantes”, dijo Djokovic, quien dijo que no estaba seguro de si jugaría en Wimbledon.Djokovic salvó tres match points en el desempate del cuarto set, antes de que su rival, 72do en el mundo, convirtió el cuarto con un disparo de revés.“Es una lástima que no pude aprovechar ninguna de mis oportunidades”, dijo el serbio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.