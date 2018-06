Despierta juarense Carlos Vargas interés en Europa

En la mira de los visores de clubes de Francia y Portugal por su velocidad para anticiparse al rival y por su poderío en el juego aéreo, el defensa central Carlos Vargas, una de las sensaciones del Tri Sub 21, en el torneo Maurice Revello –antes Esperanzas de Tuolón– enfrentará hoy, a las 9:00 horas, -de esta ciudad- junto a sus coequiperos, a Turquía, en semifinales de la justa e irá por el pase a la final, en Toulón, Francia.Titular en los tres duelos de la fase de grupos contra Qatar, Inglaterra y China, con 240 minutos jugados, Vargas Tenorio, de 19 años y 1.76 metros, quien milita con las Águilas del América en la Liga MX, es uno de los 20 convocados en la lista del entrenador Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz para el cotejo de este miércoles.Vargas, quien debutó en el máximo circuito del futbol mexicano con la camiseta de Xolos, el 17 de marzo del 2017, frente a Santos Laguna, en el partido que terminó empatado a un gol, ha sorprendido en tierras galas por sus cualidades para jugar al futbol y no se descarta que pueda dar el salto a Europa próximamente, reportó el diario Marca.De la mano de Miguel Herrera, quien le ha dado la confianza desde que lo dirigió y lo debutó en Tijuana tanto en la Copa MX - 21 de febrero del 2017 contra Correcaminos UAT-, como en la Liga MX y después lo llevó al América, escuadra en la que hizo su presentación el 22 de julio del año anterior, Carlos ha aparecido de manera constante en el once titular del ‘Piojo’ y hoy se proyecta con el tricolor en el plano internacional.La competencia se ha reducido a sólo cuatro equipos: México, Turquía, Inglaterra y Escocia.De ellos, sólo los aztecas e ingleses han sido monarcas del evento.México que calificó a semis como líder del Grupo A con siete puntos, disputa por vigesimocuarta ocasión desde 1975 este torneo.El único título que ha conseguido fue en 2012, antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y de vencer hoy a los turcos.De coronarse el sábado, el juarense Vargas tendrá la oportunidad de sumarse a este selecto grupo en el que figura el seleccionado nacional Héctor Herrera.HOY POR TVMéxico vs Turquía9:00 a.m. / ESPN 2y TVC Deportes

