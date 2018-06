Dispuesto a asumir con todo su ímpetu este nuevo desafío en su carrera como timonel del FC Juárez y con el deseo de llegar a Primera División con la escuadra fronteriza, Gabriel Caballero, el nuevo jinete de los Bravos, declaró que siempre busca ganar y lograr éxito, pues los títulos dan prestigio y currículum, por lo que en su nuevo club tratará de tener un buen año y cumplir con los objetivos trazados: ser los mejores y ascender a la Liga MX.“Vengo con mis conocimientos, con mi personalidad o mi carácter a que el equipo pueda estar en Primera División, dar ese último paso que ha estado faltando. Mi ilusión, mi intención, como la de todo el cuerpo técnico y seguramente los jugadores y la directiva, es buscar ascender”, apuntó en videoconferencia desde Cancún, Quintana Roo, sede de la reunión anual del futbol.Precedido por tres títulos y cuatro finales en el Ascenso MX, Caballero, quien toma el timón de su tercer equipo en la ‘división de plata’, luego que dirigió en dos etapas distintas a Cafetaleros Tapachula y a Dorados Sinaloa, manifestó que éste es un reto muy importante en su trayectoria.“Para mí es una gran oportunidad, es un desafío cada vez más grande en mi carrera y que humildemente tratar de colaborar con nuestro granito de arena para llevar a este equipo a lo que siempre han soñado que es estar en Primera División”, manifestó.Caballero, de 47 años, aseguró que no desilusionará a la gente de esta ciudad de la que ha recibido un apoyo extraordinario –lo cual, lo compromete aún más– y aunque no tiene la varita mágica, va a quedar satisfecha y contenta con el espectáculo y los triunfos del equipo.Resaltó que los Bravos siempre ha sido un equipo competitivo, de grandes jugadores, que ha estado en los primeros lugares.“Y ahora trataremos de darle ese último paso para poder conseguir este ascenso que tanto la directiva ha hecho gran esfuerzo para poder conseguirlo”, expuso.El entrenador que llega de ‘rebote’ a Bravos, luego que no se concretó un acuerdo con Lobos BUAP en la Liga MX, manifestó que siempre quiso dirigir a la escuadra local.“La intención de llegar a Juárez ha sido porque es una institución, un proyecto serio, un proyecto interesante, que siempre ha sido un equipo que me ha gustado y se lo he comentado a Álvaro –Navarro– desde que empezamos las conversaciones. Siempre tuve la intención y lo hablaba con mi cuerpo técnico de que en algún momento me gustaría dirigir a Juárez y ahora se presentó”, expuso.Sobre lo que buscará en el Draft de jugadores del Ascenso MX, que es mañana, comentó que no es correcto decir en estos momentos lo que pretende.Aún cuando el Draft no inicia, los nombres del portero argentino Gaspar Serbio y del defensa central mexicano Elio Castro ya suenan como candidatos para sumarse a los Bravos.“El plantel que tiene Juárez es un plantel muy competitivo, a lo mejor, después ya pasa por el gusto de algunas cualidades o algunas características de lo que yo quiero en la cancha que se modificará”, expuso.Indicó que la idea es armar junto a la directiva en estos días un equipo competitivo y garantizó un cuadro aguerrido, con muchas ganas de conseguir objetivos y tener éxito.“Entonces, las características de esos jugadores son las que vamos a buscar”, adelantó.Dentro de este tema, puntualizó que no puede llegar a Bravos y traer a 20 jugadores nuevos, pues no se maneja así y la base será el plantel que ya está, en el que dijo, hay varios futbolistas que le gustan mucho.Afirmó que como jugó trata de transmitir esa misma mentalidad a sus equipos, de conjuntos aguerridos, ofensivos, verticales, que de local y visitantes sean protagonistas y busquen ganar los partidos.El timonel argentino naturalizado mexicano, informó que su cuerpo técnico estará integrado por Alejandro Domínguez y Gerardo Mascareño como auxiliares, Néstor Ibarra será el preparador físico y Rogelio Rodríguez, ex jugador de Juárez Tigres, fungirá como entrenador de porteros.Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos FC Juárez, quien acompañó a Caballero Shicker en la videoconferencia, externó que la directiva del club siempre ha tratado de armar equipos muy competitivos.“El único objetivo y la única exigencia de nuestra parte como directiva y es el caso con Gabriel, es exigir el máximo rendimiento para poder participar en la Liguilla, ser campeones y lo que queremos es subir al equipo a Primera División”, expuso.Navarro Garate aseveró que Caballero tendrá todo el apoyo irrestricto e incondicional de parte de la dirigencia de Bravos para decidir, elegir y armar el plantel para el Apertura 2018 para determinar quién sigue o no en el equipo, sin importar que haya jugadores que sean propiedad del club o tengan contrato con la escuadra.