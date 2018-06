Tampoco en playa

Sin representación chihuahuense en las finales se definió el voleibol de playa varonil de la edición XXIII de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Chihuahua 2018, que se realiza ven Ciudad Juárez.La dupla chihuahuense sub 21, fue la única que logró avanzar a los cuartos de final, pero se topó con Colima, quien lo venció 21-15 y 21-13.Ante este resultado, el equipo conformado por los juarenses Abraham Pineda y Ángel Hernández se quedó sin posibilidades de pelear por una medalla.Fueron las delegaciones de Baja California y Sinaloa las que subieron a lo más alto del podio, al conquistar la medalla de oro en voleibol de playa varonil.Baja California conquistó la presea dorada en las categorías sub 16 y sub 18, mientras que en la sub 21, Sinaloa se quedó con el metal.En la categoría menor, los bajacalifornianos se impusieron en la final a Sinaloa, por parciales 21-23, 21-16 y 8-15. En la lucha por la medalla de bronce, Jalisco venció a Guerrero 21-17 y 21-15.En la categoría sub 18, Baja le repitió la dosis a Nayarit, y en tres parciales (14-21, 21-12 y 15-8) se colgó el metal dorado. El bronce fue para Oaxaca, que se impuso 22-20 y 21-12 a Guerrero.La clase sub 21 fue conquistada por Sinaloa, luego de derrotar en la gran final a Yucatán por parciales 22-20 y 21-14.Con estos resultados se bajó el telón para los varones y ceden el lugar a la rama femenil que a partir de este día inician actividades desde las 7:00 de la mañana en los campos del Complejo de la UACJ y la Unidad Deportiva Fernando ‘Kilo’ Herrera.En la clase sub 16 están Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Estados de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán.La sub18 la forman Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Colima, Querétaro, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.En la sub 21 se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Colima, Querétaro, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.