Ni Golden St. ni Cavs irían a la Casa Blanca

Cleveland— Stephen Curry y LeBron James dijeron lo que pensaban el año pasado, y en este año no han cambiado de parecer.No importa cuál equipo gane el campeonato de la NBA, ningún súper astro visitará la Casa Blanca.El día en que se supone que las Águilas de Filadelfia iban a estar allí para conmemorar que ganaron el Supertazón --- una visita que fue cancelada por el presidente Donald Trump además de que la Casa Blanca acusó a los jugadores que no quisieron asistir de abandonar a sus fanáticos --- Curry y James fueron algunos jugadores de las Finales de la NBA que han hablado para apoyar a las Águilas.“No me sorprende, es algo típico de él”, dijo este martes James, el astro de Cleveland, acerca de la decisión de Trump de cancelar la visita.“Sé que no importa quien gane esta serie, nadie querrá la invitación de todas maneras. Así que, ni Golden State ni Cleveland van a ir”.En la víspera del Juego 3 de la serie entre los Warriors y Cavaliers, la política dominó la conversación.Curry provocó la ira de Trump durante el año pasado cuando dijo que no asistiría a la Casa Blanca, provocando que el presidente cancelara su invitación y la de los campeones, los Warriors de Golden State.Curry comentó este martes que habló con un actual jugador de las Águilas acerca del proceso de toma de decisiones y que fue algo más profundo que estar en desacuerdo con las políticas de Trump y el tema de que algunos de los jugadores de la NFL decidieron no ponerse de pie cuando se interpretó el himno nacional antes del partido.“Es un tema importante, pero no podemos controlar lo que otras personas hacen, ni tratar de controlar la narrativa de cosas como ésa”, dijo Curry.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.