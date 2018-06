Saldrá Justify en el carril 1 del Belmont

Nueva York— Algo que Bob Baffert siempre ha temido se convirtió en realidad antes del Belmont Stakes: Justify correrá en el primer carril en su intento de conseguir la Triple Corona.El ganador del Derby de Kentucky y del Preakness es el favorito por momios de 4-5 en la pista de 10 competidores en la carrera que se llevará a cabo este sábado.A Baffert no le agrada que sus caballos corran en los carriles internos, sin importar de qué carrera se trate.“Nunca me ha gustado el carril que está cercano al riel de protección, aunque mis caballos parece que viven en él”, dijo ayer en el Citi Field antes de hacer el primer lanzamiento en el partido de los Orioles y los Mets.“Ya lo tenemos y no podemos cambiarlo. Vamos a tener que lidiar con eso”.Aunque la historia podría estar del lado de Justify.Desde 1905, 23 caballos han ganado saliendo del carril número 1.Los últimos dos que han ganado desde esa posición fueron Empire Maker en el 2003, cuando echó a perder la posibilidad que tenía Funny Cide de ganar la Triple Corona.“Él es muy talentoso. Creo que puede dominar la carrera”, comentó el entrenador D. Wayne Lukas, quien es miembro del Salón de la Fama, al referirse a Justify.“Eso es algo que lo hará difícil de derrotar. Él puede escoger su lugar. Es la clave sobre cómo podrán correr los demás”.Justify ganó las dos primeras carreras de la serie desde el carril número 7.En ambas ocasiones corrió en una pista lodosa y el pronóstico para el sábado es que habrá un 60 por ciento de probabilidades de lluvia.En esta ocasión el carril número 7 lo ocupará Tenfold.Ese potro llegó en tercer lugar y cerró rápidamente en el Preakness y tiene momios de 12-1 para el Belmont.Hofburg ocupa la segunda opción con momios de 9-2.Este potro, que fue entrenado por Bill Mott, integrante del Salón de la Fama, y llegó en séptimo lugar en el Derby de Kentucky, no participó en el Preakness.Los otros caballos que tienen momios de un dígito son Bravazo, quien llegó en segundo lugar en el Preakness y Vino Rosso, ambos con 8-1.Vino Rosso llegó en noveno lugar en el Derby y no participó en el Preakness.Baffert tratará de obtener la segunda Triple Corona en cuatro años.American Pharoah dio por terminada la sequía de 37 años cuando logró arrasar con las tres carreras en el 2015.En el Preakness, corrió en el carril número 1.En el Derby de Kentucky del 2010, Baffert participó con Lookin At Lucky, que era favorito, y también corrió en el primer carril.El potro corrió pegado al riel pero no logró nada hasta que al final llegó en sexto lugar.Sin embargo, ganó el Preakness de ese año.El jockey Mike Smith va a necesitar la velocidad de Justify para salir rápido del arrancadero antes de que el resto de los competidores lo alcancen a lo largo del riel.LISTA DE COMPETIDORES:Pos. Caballo jockey momios1. Justify Smith 4-52. Free Drop Billy Robby Albarado 30-13. Bravazo Luis Sáez 8-14. Hofburg Irad Ortíz Jr. 9-25. Restoring Hope Geroux 30-16. Gronkowski José Ortíz 12-17. Tenfold Ricardo Santana Jr. 12-18. Vino Rosso John Velázquez 8-19. Noble Indy Javier Castellano 30-110. Blended Citizen Kyle Frey 15-1

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.