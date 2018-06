No fue en la disputa por la medalla de oro, pero Chihuahua y Baja California de nueva cuenta se vieron las caras, ahora en la pelea por la presea de bronce, en la categoría Sub-19 femenil, dentro de la Olimpiada Nacional de voleibol de sala, que se realiza en esta ciudad.Después de dos periodos en contra (25-16 y 25-19) Chihuahua se despidió de la justa nacional con las manos vacías, en lo que respecta a la actividad del voleibol femenil. Hoy arranca las acciones los varones.Ayer, en la duela del Gimnasio Universitario, que albergó los tres partidos por la medalla de bronce (categoría Sub-15, Sub-17 y Sub-19) las Adelitas de la clase mayor no pudieron repetirle la dosis a un rival al que ya le habían ganado en la fase de grupos.La pelea por la presea de tercer lugar enfrentó a dos equipos que llegaron con diferentes ánimos.Por un lado, el conjunto cachanilla que el bronce le representaba un bálsamo que necesitaba luego de perder el pase a la final un día antes ante Nuevo León, y por otro una escuadra chihuahuense que mostró muy poca ambición de rescatar algo en esta justa nacional.Chihuahua perdió su boleto a la final, al caer ante la selección de Jalisco, y al parecer, luego del partido que ofreció ante Baja California, también perdió el entusiasmo por hacer valer la localía.El cuadro titular de las Adelitas estuvo conformado por Violeta Mendoza, Yara García, María Bautista, Jazmín Franco, Jovanna Hernández y Meliza Garciglia; Wendy Mendoza fue la libero.El saque lo hizo el equipo de Baja California y encontró el primer punto que inauguró el marcador.Rápidamente la diferencia llegó a ser de seis unidades a favor de las visitantes (9-3). Bien aplicadas en la red y con remates que encontraron el claro en la cancha rival, las bajacalifornianas se llevaron el primer set 25-16.Dio inicio el segundo periodo y de nueva cuenta Baja California se hizo presente en el marcador, y pese a los dos empates, que Chihuahua alcanzó a registrar (9-9 y 11-11), malos saques le entregaron una vez más la ventaja a la visita, misma que supo mantener para sellar su triunfo 25-19 y quedarse con el bronce.Las selecciones sub 15 y sub 17 de Chihuahua se quedaron lejos del medallero al caer en cuartos de final. La escuadra sub 15 fue derrotada por Nuevo León, 25-22 y 25-12, mientras que la sub-17 perdió con el Estado de México, 22-25 y 20-25.

