En los últimos años, los escándalos de la vida privada de los seleccionados y sus apetitos han ido de la mano de las diferentes competencias en las que han tomado parte.Y una vez más los hermanos Dos Santos son de los principales protagonistas.En septiembre del 2010, los seleccionados organizaron una fiesta privada en un hotel de Monterrey, luego de haber jugado un amistoso contra Colombia.En aquella ocasión también se contrataron acompañantes y les metieron "gol", ya que a la fiesta se coló Yamilé, quien luego tener interacción con varios de ellos, balconeó a Carlos Salcido en una revista de espectáculos, revelando al mismo tiempo que tenía condición de transgénero.A pesar de que no iban a participar en una competencia posterior y que se había roto la concentración, la FMF los multó con 50 mil pesos, además de que Carlos Vela y Efraín Juárez fueron inhabilitados 6 meses.Juárez bajó de rendimiento y hasta perdió su lugar en el futbol europeo, mientras que ahí inició el distanciamiento de Vela con el Tri.El 25 de junio de 2011, previo a la Copa América, 8 jugadores de la Selección, que estaba conformada por Sub 22 y algunos mayores, metieron sexoservidoras al hotel y fueron captados por las cámaras del lugar.La Selección que estaba bajo el mando de Luis Fernando Tena, presentó a varios culpables como: David Cabrera, Néstor Calderón, Javier Cortés, Jonathan dos Santos, Israel Jiménez, Jorge Hernández, Marco Fabián y Néstor Vidrio.Aunque después se supo que varios de ellos se culparon para salvar a otros que estaban casados.Los jugadores antes señalados fueron excluidos de la Copa América, inhabilitados 6 meses y multados.Los integrantes del Tri no aprendieron y en la Copa Confederaciones de 2013, celebrada en Brasil, también fueron descubiertos cuando aprovechando una noche libre que les otorgó el cuerpo técnico de José Manuel de la Torre, acudieron al Termas Cen taurus, un exclusivo sitio de table dance y masajes.Entre los nombres de los asistentes se encontraban los de Francisco "Maza" Rodríguez, Javier Hernández, Andrés Guardado y Giovanni dos Santos, además de miembros del cuerpo técnico como el doctor José Luis Serrano.Héctor González Iñárritu, director de la Comisión de Selecciones no procedió a sancionarlos porque no tenía fotos de los involucrados, aunque hubo testimonias de las mujeres del lugar, meseros y asistentes.

