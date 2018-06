Complicadísimo

Cleveland— LeBron James se mostró sonriente tras bambalinas luego que llegó retrasado a su ya concurrida conferencia de prensa después de la práctica con el equipo.Una vez que subió al escenario, de vuelta rodeado de rostros amigables y en el edificio donde ha hecho su mejor trabajo, James parecía estar tranquilo, casi contento. No había señales de estrés por ninguna parte.Momentos después, su actitud cambió.Unos cuantos recordatorios sobre el urgente dilema que aqueja a su equipo al ir contra Golden State, preguntas sobre el presidente Trump, y otra reseña sobre la desalentadora derrota de Cleveland en Oakland, fueron suficientes para que cambiaran sus ánimos.“Sé que es duro saber que estamos abajo 2 a 0, y no me gusta sentirme de esa manera”, dijo James. “No me gusta el ánimo en el que hoy me encuentro. No es como si pudiéramos decir ‘Está bien, estamos abajo 2 a 0 y nos sentimos mejor que cuando hemos estado 2 a 0 antes’. Cuando uno se siente cabizbajo como me siento ahora, con un déficit como este —y al ir contra un equipo como al que nos enfrentamos— no hay manera de que uno se pueda sentir bien. Así que no me siento bien al respecto”.Los Cavaliers podrían encontrarse en un lugar oscuro.Por tercera ocasión en las últimas cuatro finales, James y sus compañeros de equipo llegan al tercer partido contra los Warriors en una situación en la que tendrán que ganar, o mejor que se pongan a planear sus vacaciones para el verano. Tras haber desaprovechado una actuación de 51 puntos de parte de James —con una sanción revertida por los referís, un fallido tiro libre de George Hill y la metida de pata de J.R. Smith— y haber perdido el primer partido en tiempo extra, luego sufrir un torrente de disparos de tres puntos por parte de Stephen Curry en el segundo partido, los Cavaliers enfrentan ahora una realidad en la que su temporada, por extraño que parezca a estas alturas, está en verdadero peligro.Sin embargo, el entrenador Tyronn Lue, quien planea darle al decepcionante alero Rodney Hood más tiempo en la cancha el miércoles por la noche, siente que su equipo puede cambiar la complexión de esta serie.“Tenemos una gran confianza en nosotros mismos de que podemos lograrlo”, dijo Lue. “Nuestros jugadores están más que listos. Si ganamos mañana será un paso hacia adelante, pero también debemos ganar el cuarto partido. Estamos listos para lograrlo, y sabemos que podemos hacerlo.“Creemos en nosotros mismos”.Es fácil entender la confianza que expresa Lue. Después de los que los Cavaliers experimentaron en esta temporada, un déficit de 2 a 0 en la Final contra un equipo lleno de jugadores estrellas de los Warriors, en la cúspide de llegar a convertirse en una nueva dinastía, parece una situación un tanto manejable.HOY POR TVGolden State en ClevelandJuego 3Warriors lideran 2-07:00 p.m. / ABC (7.1)Loans Quick ArenaCleveland, Ohio