Oakland, California.- Stephen Curry y los Warriors de Golden State del entrenador Steve Kerr han dicho en repetidas ocasiones que quieren construir algo especial a largo plazo, y competir por el campeonato año tras año.LeBron James considera que su familiar oponente en la Final de la NBA es uno de los mejores equipos a los que jamás se haya enfrentado.Si los Warriors ganan su tercer campeonato en cuatro años, seguro darán pie a un debate en el que se hablará de una dinastía en ascenso. Y su dominio no parece que termine pronto, por lo que si siguen ganando, Golden State tendrá su lugar en la historia.“Como fan de la NBA, uno puede ver la lista de los equipos que han ganado en múltiples temporadas y sólo han dominado la Liga por ciertos períodos de tiempo”, dijo Curry.Los Warriors intentan unirse a los Celtics de Bill Russell, a los Toros dirigidos por Michael Jordan y a los Lakers, quienes tuvieron tres campañas dominantes por el título con George Mikan al frente en la década de los cincuentas, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en los ochentas, y Shaquille O’Neal y Kobe Bryant hace cerca de 20 años como las únicas franquicias en la historia de la NBA que se hicieron acreedoras a tres títulos en cuatro años.Los Warriors están a mitad del camino para llegar ahí, manteniendo una ventaja de 2-0 contra los Cavaliers en la serie que continuará en Cleveland para su tercer partido mañana.“Escuchen, Golden State es uno de los mejores equipos contra los que he jugado. Es uno de los mejores equipos que jamás haya sido conformado”, dijo James, quien está jugando en su octava Final consecutiva de la NBA y su cuarta al hilo contra Golden State.Curry, el preciso encestador Klay Thompson, el dinámico Draymond Green y el MVP de la Final del 2015 Andre Iguodala conforman un equipo lleno de seleccionados al All-Star que intentan ganar campeonatos consecutivos después de que James los desviara de dicha hazaña hace dos años cuando los Cavaliers detuvieron a los defensores del campeonato. Kevin Durant salió de Oklahoma City para unirse al elenco la temporada pasada.“Simplemente hay que mirarlos, tienen a cuatro miembros del Salón de la Fama en su equipo, Klay, Dray, Steph y KD. Tienen a un MVP de la Final salido de la banca”, dijo James haciendo referencia a Iguodala. “…no sabría decirles qué lugar ocupan desde mi punto de vista, pero seguro que están en una muy buena posición”.Pero no todos están listos para coronar a los Warriors y proclamarlos una dinastía, al menos todavía no. Ni siquiera si llegasen a ganar el título este año.“No me gusta hablar de dinastías y esas cosas, ciertamente ellos han sido el equipo de la década”, dijo Gary Payton, el armador de muchos años de los SuperSonics de Seattle que jugó 17 temporadas hasta el 2007. “Eso es lo que son. Ellos han estado trabajando muy duro. Cuando se habla de una dinastía estamos hablando de alguien como Michael Jordan. Esperemos a que ganen al menos seis campeonatos, sólo entonces podremos hablar de una dinastía”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.