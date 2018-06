Reportan los Bravos

Sometidos por grupos a exámenes médicos como pruebas físicas (de esfuerzo), análisis clínicos de orina y sangre, mediciones de grasa y masa corporal, los Bravos FC Juárez iniciaron ayer la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2018 que iniciará el próximo 20 de julio, en el Ascenso MX.Sobre la banda y con una máscara de oxígeno, los futbolistas Aarón Gómez, Matheus Cotulio Bossa, Sergio Durán, Jesús Alejandro Salazar, Javier Nevárez, Samuel Palacios y Jonathan Aranda Ramos, quien viene de Tigres a probarse aquí, fueron los primeros en ser checados.Hoy, tocará el turno a los porteros Enrique Palos e Iván Vázquez, así como a Luis López, Willian Antunes, Eder Borelli, Jonathan Lacerda, Magno Aparecido, Elson Dias y Luis Telles.Mañana, lo harán Mauro Fernández, Lucas da Silva, Irving Ávalos, Rodrigo Prieto y Leandro Carrijo.En el grupo de jugadores citados a exámenes no aparecen Raúl Enríquez, Wesly Decas, ni tampoco los colombianos Carlos Ibarguen y Johan Arango.Pablo Metlich, secretario técnico del club, informó ayer por la mañana que debido a que no pudieron llevar al Estadio Olímpico Benito Juárez un aparato para electrocradiogramas, los jugadores habían sido regresados y citados para hoy.En tanto, el área de comunicación del equipo mencionó que las pruebas iniciaron a las 8:00 horas, pero no sabía dónde eran practicadas.“Gracias a Dios nos volvieron a llamar a pretemporada a nosotros tres, a Javier Nevárez, a Jesús Salazar y a mí. Esperemos y todo salga bien, de nuestra parte va a haber ganas, va a haber mucho esfuerzo, mucha dedicación, para poder hacer algo más que sea más que debut en Copa. Ahora esperamos el debut en liga”, afirmó Palacios.El pasado 24 de enero, en la fecha tres del Torneo de Copa MX, Palacios y Nevárez debutaron contra Pumas UNAM.“Venimos de estar parados algunos y pues a algunos sí se nos va a complicar en eso, pero yo que casi no paré, estuvo un poco ligero. Ahora si debutamos en Copa, ya ahora esperemos debutar en liga”, manifestó Nevárez.Salazar, quien ya no da la edad para jugar en Tercera División, igualmente se dijo listo para iniciar los entrenamientos y ponerse a disposición del nuevo entrenador Gabriel Caballero y su cuerpo técnico.“Enfocarnos en clasificar a la Liguilla que es lo principal y sacar el título. Yo ya no entro en Tercera –División- creo que ahora me van a ocupar nada más en el primer equipo, esperemos haga bien las cosas en pretemporada y quedarme en el primer equipo”, señaló.Durante esta semana, los jugadores de Bravos cumplirán con los exámenes médicos y el lunes iniciarán los entrenamientos en cancha bajo las órdenes de Caballero Shicker.

