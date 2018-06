¡Culpable!

Detroit.- El toletero de los Yanquis, Aaron Judge, se convirtió en el primer jugador –al menos desde 1920– con ocho ponches en una doble cartelera, incluidos cinco en el segundo juego de ayer, en el que los Tigres de Detroit vencieron 4-2 a Nueva York para dividir victorias.El cubano Leonys Martín tuvo dos hits y anotó dos veces para Detroit en el segundo encuentro, luego que Nueva York se llevó el primero por pizarra de 7-4, apoyado en ocho sólidas entradas del abridor dominicano Luis Severino y un cuarto inning de seis carreras.Judge se ponchó ocho veces en nueve turnos al bat, un récord para una doble cartelera durante la era moderna del beisbol según STATS. Judge se ponchó en cada uno de sus cinco turnos al bat en el segundo juego, incluido uno en la novena entrada con un corredor a bordo.Los cinco chocolates fueron también la mayor cantidad en un partido para Judge, quien lideró las Mayores con 208 ponches la temporada pasada, en la que sin embargo consiguió el premio al Novato del Año.La doble cartelera se debió a las suspensiones por lluvia de los duelos del 14 y 15 de abril. Ambos equipos utilizaron el número 42 para el segundo partido, porque ese duelo debió jugarse en el Día de Jackie Robinson.Mike Fiers (5-3) se llevó la victoria en el compromiso nocturno, al permitir dos carreras en cinco entradas y dos tercios. El dominicano Domingo Germán (0-4) permitió cuatro carreras en seis episodios y dos tercios para Nueva York.En el primer desafío, el dominicano Severino ponchó a 10 a lo largo de ocho innings para sumar su séptima victoria seguida, mientras Austin Romine conectó un jonrón de tres carreras en una cuarta entrada de seis anotaciones, lo que había permitido a los Yanquis ampliar su racha ganadora a cinco juegos.El venezolano Torres y Greg Bird también pegaron cuadrangulares para los Yanquis. Torres, que debutó en Ligas Mayores el 22 de abril, se convirtió en el primer jugador de los Yanquis menor de 22 años en pegar 10 cuadrangulares en una temporada desde que Mickey Mantle lo hiciera en 1951-53.Baja administrativa de Osuna se amplía hasta el 11 de junioNueva York.- Las Grandes Ligas extendieron por siete días más la licencia administrativa del cerrador de los Azulejos de Toronto, el mexicano Roberto Osuna, en lo que constituye la cuarta vez que se alarga el permiso inicial de siete días.Osuna fue puesto en licencia administrativa por las Grandes Ligas el 8 de mayo y la más reciente extensión de su permiso se anunció ayer.El lanzador enfrenta un cargo de agresión, de acuerdo con la jefa de la Policía de Toronto, Jenifferjit Sidhu. El mexicano tiene previsto comparecer ante el tribunal el 18 de junio.Osuna permanece en la lista de peloteros restringidos y continúa recibiendo su salario de 5.3 millones de dólares, pero no es elegible para jugar. La licencia administrativa no es considerada una sanción disciplinaria.El comisionado Rob Manfred tiene la opción de suspender a Osuna sin goce de sueldo o con pago dependiendo la resolución legal del proceso, un castigo que más tarde podría eliminar la paga al jugador. Osuna podría apelar cualquier medida disciplinaria ante el árbitro Mark Irvings.El relevista de 23 años tiene marca de 0-0 con nueve salvamentos y efectividad de 2.93 en 15 juegos esta temporada.Estará De la Rosa 10 días fueraPhoenix.- Una bursitis en el tendón de Aquiles derecho, mandó al pitcher mexicano Jorge de la Rosa a la lista de lesionados de los Diamantes de Arizona.El zurdo regiomontano se sometió a una resonancia magnética el fin de semana y la lesión no pareció ser de cuidado.“No va a afectar su brazo, esperamos que regrese en la misma forma después de cumplir con los 10 días de incapacidad”, dijo el manager Torey Lovullo.

