Ciudad de México— El Ascenso MX anunció que sólo 9 clubes cumplieron con todos los requisitos para la certificación y serán los que puedan ascender a la Liga MX durante la temporada 2018-2019.Los clubes Mineros de Zacatecas, Dorados de Sinaloa, Leones Negros de la UdeG, Zacatepec, Tampico-Madero, Alebrijes de Oaxaca, Atlético San Luis, Bravos de Ciudad Juárez y Cimarrones de Sonora son los que pasaron la prueba en solvencia financiera, infraestructura, origen de recursos y proyecto deportivo para recibir la certificación y aspirar al ascenso.La temporada que recién concluyó tenía a 6 equipos certificados, por lo cual aumentó la cuota, aunque sigue sin estar certificado Cafetaleros de Tapachula, que fue el club que en lo deportivo ganó la posibilidad de ascender, además que ahora ya no tiene esa certificación Atlante, conjunto que en la anterior campaña sí la tenía.El presidente de la Liga MX y del Ascenso MX, Enrique Bonilla, explicó lo referente al proceso de ascenso y descenso."Aquel club de la Liga MX que quede en el último lugar de la Tabla de Cocientes, descenderá al Ascenso MX. En caso de considerar que puede aportar 120 millones sin afectar la competencia se reconsiderará en la Liga MX. En caso del que ascienda aparte de que sea un club certificado, en ese momento subirá y participarán 19. Lo iremos haciendo así hasta que seamos 20 clubes en la LIGA MX."Existe la posibilidad de que en algún momento nos quedemos con 17. Si el club que no puede aportar los 120 millones, desciende, y ahí nos quedamos con 17. Y el equipo que asciende no está certificado no puede subir y entonces nos quedaríamos con 17, y así sería hasta llegar a 20 clubes en la LIGA MX", sostuvo Bonilla.Recalcó que lo prioritario será contar con clubes que cumplan en todos los sentidos, más allá de llenarse de equipos en la Liga MX."Que estemos lo que tengamos que ser y que sea por el bien del futbol mexicano, no se trata de tener cantidad sino la calidad suficiente para que los aficionados tengan cada vez más y mejor futbol", dijo Bonilla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.