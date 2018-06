Aterriza el Tri en Dinamarca

Copenhague, Dinamarca— La Selección Mexicana ya está en Copenhague, la última escala antes del Mundial de Rusia y donde enfrentará el sábado a Dinamarca en el Estadio Brondby.El Tricolor arribó a la capital danesa en dos grupos, uno hizo escala en París y otro en Amsterdam. El equipo llegó cerca de la medianoche.Son 24 los futbolistas del Tricolor los que viajaron a Europa ya que Érick Gutiérrez permanece como reserva y sus posibilidades de ser mundialista dependen de que no se recupere uno de los lesionados, en particular Andrés Guardado, aunque Diego Reyes tampoco está en plenitud de condiciones.México partirá hasta el próximo lunes a Moscú, a su campamento base en Novogorsk, para ahora sí preparar el debut contra el campeón Alemania.En las primeras horas de ayer se informó que el volante Erick Gutiérrez fue el último jugador en ser eliminado de la nómina final de 23 jugadores.Gutiérrez, de 22 años, había formado parte de la pre-lista de 27 futbolistas dado que el técnico Juan Carlos Osorio lo consideraba un posible reemplazo de Andrés Guardado, que aún no reaparece tras ser sometido a una cirugía de peroné de pierna derecha.Guardado sigue en duda para el Mundial y la Federación Mexicana anunció que Gutiérrez viajó a Europa para seguir entrenando en caso de que el “Principito” no logre recuperarse a tiempo para la justa en Rusia.Osorio señaló que la fecha límite para el jugador es el 9 de junio, cuando México se mide ante Dinamarca en Copenhague en su último encuentro de preparación.Los mexicanos debutan en el Mundial el 17 de junio ante Alemania.Márquez, de 39 años, ya disputó antes los Mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.Será el segundo mexicano en disputar cinco Copas del Mundo, uniéndose a Rafael “Tota” Carvajal y el tercer futbolista en la historia en participar en tantos torneos, siendo el otro el alemán Lothar Matheus.El portero italiano Gianluigi Buffon estuvo en cinco nóminas, pero sólo participó en cuatro Mundiales.Márquez ya anunció su retiro como futbolista profesional y Rusia 2018 será el marco para cerrar una carrera en que triunfó en Europa con el Barcelona, donde fue tetracampeón de liga y dos veces en la Liga de Campeones.Aunque no tiene el nivel de antaño, Márquez es considerado un caudillo dentro del equipo. Es reverenciado por la gran mayoría de sus compañeros, que se refieren a él como el “Patrón”.Acosado por lesiones y problemas fuera de la cancha, Márquez no disputa partidos de torneos oficiales con México desde la Copa Confederaciones del año pasado, cuando apareció en tres de cinco encuentros, uno como titular.Márquez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto del año pasado por su presunta relación con un narcotraficante. Por esa sanción, el jugador aún no puede entrar a territorio estadounidense y se perdió un partido de preparación ante Gales, en Pasadena.

